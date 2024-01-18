Илон Макс и его команда намерены создать робота, который станет полноценным помощником в быту и на производстве. К чему это может привести?

Илон Маск продемонстрировал новые возможности своего робота-гуманоида по имени Оптимус. Устройство в конечном итоге заменит миллионы заводских рабочих по всему миру.

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Глава Tesla и SpaceX хочет совершить революцию в мире. Помимо создания ракет и электромобилей, его цель также — помочь людям выполнять повседневные обязанности дома и на работе с помощью роботов-гуманоидов. Илон Маск только что продемонстрировал новые способности своего робота по имени Оптимус.





В опубликованном видео можно увидеть, как устройство складывает черную футболку, которую затем упаковывают в полиэтиленовый пакет и продают. Хотя его возможности выглядят впечатляюще, это не автономный процесс. Робот играет роль человеческого аватара, то есть оператор стоит рядом с ним, а робот лишь имитирует его движения. На видео можно увидеть оператора, иногда появляющегося в правом нижнем углу кадра.

Несмотря на то, что Маск слегка обманул своих поклонников, надо признать, что поставленные перед ним задачи робот выполняет крайне эффективно и деликатно. В предыдущем видеоролике можно было увидеть Оптимуса «готовящим завтрак». Медленным, но специфическим движением он достает яйцо из коробки, делая это с исключительной точностью и деликатностью. В самом конце ролика оказывается, что робот еще и танцует.

Tesla планирует использовать некоторые из своих существующих знаний для создания робота. Маск утверждает, что автомобили Tesla уже являются «роботами на колесах» и что многие технологии будут хорошо перенесены. В конце концов, робот-гуманоид Теслы будет питаться от батарей, электродвигателей, приводов и силовой электроники, как и автомобили Теслы.

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Илон Маск считает, что его робот будет самым совершенным в мире благодаря мощному процессору искусственного интеллекта. Он создан на основе автономных технологий, используемых в автомобилях Tesla. Речь идет о знаменитом автопилоте. Это позволяет, например, осуществлять автономное вождение в городе.