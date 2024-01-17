Аналитик ЦРУ с двадцатисемилетним стажем высказался о готовности администрации Байдена дать Украине ядерное оружие.

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления дал пятидесятиминутное интервью, которое появилось на портале youtube.com.

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Рэй Макговерн, который в течение 27 лет служил аналитиком ЦРУ, начиная с администрации Джона Ф. Кеннеди и заканчивая администрацией Джорджа Буша-старшего, и в обязанности которого входило составление оценок национальной разведки и подготовка ежедневного доклада президенту США высказал свое мнение по поводу возможного одобрения со стороны Соединенных Штатов разрешить ВСУ применить ядерное оружие.

Он исходит из того, что нынешняя администрация в Белом доме «сумасшедшая по определению». Рей уверен, что каждый из этой администрации кровно заинтересован, чтобы Украину не постигло поражение в нынешнем военном противостоянии с Россией. А это является залогом того, чтобы самим не потерпеть поражения на выборах, так как в противном случае они могут попасть за решетку.

Вот его мнение по данному вопросу: «Я очень боюсь, что они прибегнут к мини-ядерным бомбам, вы знаете их мощность составляет десятую часть мощности бомбы, которую мы сбросили на Хиросиму».

С полным интервью Макговерна вы можете ознакомиться ниже:

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