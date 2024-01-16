BYD представляет интеллектуальную архитектуру Xuanji, способную совершить революцию в области автономного вождения.

Ведущий китайский производитель электромобилей BYD, известный своими новаторскими достижениями в отрасли электромобилей (EV), представил свою последнюю инновацию Xuanji — интеллектуальную архитектуру, предназначенную для расширения возможностей электромобилей. Появление Xuanji знаменует собой важную веху в настойчивом стремлении BYD к развитию технологий автономного вождения и интеллектуальных технологий, стремясь соответствовать или превзойти конкурентов в отрасли.

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Архитектура Xuanji, анонсированная на мероприятии Dream Day 2024, включает в себя передовые технологии интеллектуального вождения и умной кабины. С помощью этой инновационной платформы BYD стремится выйти за рамки традиционного, объединив технологии и мобильность и совершив революцию в сфере электромобилей.

Стремясь расширить свой опыт в области систем автономного вождения и интеллектуальных технологий, BYD начала активную кампанию по набору инженеров-программистов. Этот шаг отражает стремление компании создать надежную команду экспертов, способную продвигать ее автономные и интеллектуальные технологии вперед, тем самым удовлетворяя растущий спрос на более умные и автономные электромобили.

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Помимо Xuanji, планы BYD обширны: в ближайшие недели или месяцы компания планирует представить аккумуляторные и гибридные системы следующего поколения. Компания также предпринимает стратегические шаги по расширению своего глобального присутствия, планируя открыть сборочные заводы в Индонезии, Таиланде, Бразилии и Венгрии. Эта детальная стратегия в сочетании со значительными инвестициями в литий по всему миру для поддержки массового производства аккумуляторов подчеркивает ориентацию BYD на инновации и технологическое лидерство как ключевые факторы роста на рынке электромобилей.