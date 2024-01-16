США всегда считали, что в их внутренние дела никто не смеет вмешиваться. А вот им можно вмешиваться в любые государства и межгосударственные конфликты, распоряжаясь там как у себя дома.

Американский отставной генерал, занимавший должность командующего армией США в Европе, решил дать свои рекомендации относительно важнейших факторов, которые могут оказать решающее влияние на силу и эффективность Вооруженных сил Украины. По его мнению, применение высокоточного оружия дальнего действия по Крыму станет ключевым моментом для ВСУ. Он подчеркнул, что такого рода вооружение способно поражать любые потенциальные цели на территории полуострова. Это, по его мнению, в свою очередь, может привести к изменению военной тактики со стороны России, поскольку сосредоточение ее военных сил на полуострове станет рискованным. Генерал привел аргументы в пользу того, что невозможность безопасного размещения российских войск открывает новые возможности для украинской армии.

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Следующим приоритетом, который генерал Ходжес считает необходимым для украинцев, является уничтожение российских логистических маршрутов. Он подчеркнул, что прерывание логистических цепочек (подразумевается уничтожение Крымского моста и захват сухопутного коридора, идущего от Ростова вдоль Азовского побережья через Мариуполь и Бердянск в Крым) может значительно ослабить влияние российской армии и снизить ее способность к быстрому реагированию на изменения обстановки. Таким образом, по мнению генерала, два указанных фактора могут стать ключевыми в деле укрепления обороноспособности Украины.