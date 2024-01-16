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Сатья Наделла подтвердил автономию Microsoft в рамках партнерства с OpenAI
В интернете уже некоторое время высказываются опасения в связи с тем, кто будет главенствовать в рамках партнерских отношений Microsoft с OpenAI.

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Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла подтвердил устойчивость и автономность технологического гиганта в свете опасений по поводу его партнерства с OpenAI, ведущей организацией в области искусственного интеллекта, известной созданием модели ИИ ChatGPT. Заявление было сделано во время его визита в павильон Гонконгской выставки CES, где он остановился у стенда стартапа, демонстрирующего пояс с искусственным интеллектом, предназначенный для помощи слепым.

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Г-н Наделла рассмотрел проблему потенциальной чрезмерной зависимости от партнерства OpenAI, представив последнюю инновацию компании — чат-бота Copilot Pro AI, ранее известного как Microsoft Copilot. Чат-бот демонстрирует способность Microsoft использовать сложные возможности искусственного интеллекта, подавляя страхи зависимости от внешнего сотрудничества.

Недавно OpenAI попала в заголовки газет, запустив две инновационные платформы: ChatGPT Team и Triton, которые были отмечены как значительные достижения в области искусственного интеллекта. Несмотря на союз Microsoft с OpenAI, по комментариям, сделанным директором Microsoft видно, что эта компания сохраняет прочную стратегическую позицию и не подвергается риску чрезмерной зависимости.

Заявление Наделлы подчеркивает более широкую стратегию Microsoft, которая включает в себя не только альянсы, подобные альянсу с OpenAI, но и множество технологических разработок и инноваций. Таким образом, партнерство с OpenAI рассматривается как ценный компонент в этой более широкой схеме, способствующий дальнейшему росту и инновациям Microsoft без ущерба для ее автономии или стратегического направления.

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