Как оказалось, космос тоже имеет запахи. Что об этом рассказывали астронавты, выходившие в открытый космос и как это комментируют ученые.

Ссылаясь на различные космические экспедиции, проводившиеся на протяжении десятилетий, издание Space.com сообщило, что Вселенная из каждого уголка источает различные запахи, часто довольно неприятные. Астронавты уже давно описывают резкие запахи, ощущаемые их скафандрами после того, как они возвращаются в свои закрытые камеры. Невозможно вдохнуть запах космоса, не столкнувшись с неминуемой смертью. Но те, кто находился на борту «Аполлона» при посадке на Луну, описали этот запах как запах пороха. С другой стороны, те, кто летал на МКС, сравнили этот запах с подгоревшим стейком.

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Но настоящие ли это запахи космоса? Нет, и это связано с химическими процессами, которые происходят в скафандрах. Это связано с тем, что отдельные атомы кислорода могут прилипнуть к скафандру, а затем попасть в шлейф под действием давления. В результате химической реакции, связанной с молекулярным кислородом, образуется озон. Он сопровождается отчетливым металлическим и кислым запахом.

Конечно, в космосе могут быть разные запахи, и это, собственно, связано с их источником. Например, во время миссии Rosetta Европейского космического агентства сероводород (запах тухлых яиц) и аммиак (запах мочи) были обнаружены в газообразном гало кометы 67P/Чурюмова-Герасименко 2014.

Еще один интересный пример — Титан, крупнейший спутник Сатурна. Он имеет плотную атмосферу, в которой чувствуется запах бензина. Это связано с присутствующим там бензолом, который придает ему характерный запах. Кроме того, выяснилось, что Уран сильно пахнет метеоризмом — это открытие было сделано в 2018 году. Верхние слои атмосферы седьмой планеты от Солнца состоят из сероводорода – соединения, которое создает запах тухлых яиц и человеческого пука.

В качестве курьеза стоит добавить, что один из астронавтов НАСА, Доминик «Тони» Антонелли, сообщил, что в космосе пахнет таким, чему он не может найти сравнения на Земле. Несмотря на это, в показаниях участников выхода в открытый космос часто содержится информация о подгоревшем стейке или пироге, озоне или порохе.

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В 2020 году даже был создан парфюм Eau de Space на основе описаний, предоставленных космонавтами. Их создателем является биохимик Стив Пирс и сделал он это по поручению НАСА. Полученный таким образом аромат предполагалось использовать для тренировки космонавтов.