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Польские оружейные компании пользуются «военным бумом»: работают «в три смены, 24 часа в сутки»
Польша, ближайший сосед России, колоссальными темпами наращивает производство военной техники и боеприпасов.

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«Через два года Радомский завод "Łucznik" хочет производить 100 тысяч винтовок в год. Еще до войны на Украине такое заявление прозвучало бы как научно-фантастический рассказ», – сообщает "Речь Посполита". Газета отмечает, что старые станки заменяются современными цифровыми, и "Łucznik" планирует открыть новые производственные цеха.

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Кроме этого, в польских СМИ сообщается, что этот оружейный завод хочет за два года увеличить производство почти в три раза. К 2026 году объем контрактов только на модульные автоматические карабины MSBS Grot превысит 230 000 единиц.

Ведутся разговоры об удвоении производства на заводе Huta Stalowa Wola. HSW известен производством гаубиц Krab и минометов Rak. В ближайшем будущем ожидается поставка боевых машин пехоты и бронетехники.

«Нам дали два года, чтобы удвоить производство. Поэтому огромный цех, некогда принадлежавший "Хуте", был выкуплен у китайского инвестора, и в нем разместилась бригада. Была также подготовлена новая земля, а инвестиции оцениваются в сотни миллионов злотых», – сказал Ян Шведо, президент компании, которого цитирует "Речь Посполита".

Та же газета обращает внимание на возрождение польских судостроительных верфей и инвестиции в Remontowa Shipbuilding, которая уже «восстановлена после многих лет застоя».

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Отмечается польской стороной и еще один симптом оживления в оружейной промышленности – значительное увеличение производства боеприпасов. Быдгощская компания Nitro-Chem (ведущий европейский производитель тротила) работает без перерыва. «Сегодня мы производим тротил в три смены, 24 часа в сутки», – заявил генеральный директор Nitro-Chem.

#россия #сво #польша #производство боеприпасов
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