Узнайте, о чем шла речь в недавнем интервью Билла Гейста с Сэмом Альтманом.

Развитие искусственного интеллекта — величайшая технологическая революция последних лет, сыгравшая огромную роль в нашей жизни. Как будет выглядеть развитие искусственного интеллекта и к чему оно нас может привести? Что нас ждет в будущем, в котором многие сферы деятельности будут «сотрудничать» с искусственным интеллектом?

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Недавно Билл Гейтс провёл интервью с Сэмом Альтманом, сооснователем OpenAI (ответственным, в частности, за Chat GPT) и одной из ключевых фигур в мире искусственного интеллекта.

Билл Гейтс признался, что не верил, что ChatGPT окажется настолько хорош (и стоит добавить, что инструмент постоянно развивается, ведь OpenAI недавно продемонстрировала новую модель GPT-4 Turbo). Получается, что в этом аспекте Гейтс серьезно ошибся, хотя многие предсказания Гейтса относительно развития технологий сбылись.

В упомянутом интервью Альтман обратил внимание на динамичное развитие искусственного интеллекта. В ближайшие годы мы должны лучше понять, как работает мозг, что позволит нам улучшить технологии. Существующие модели должны быть заменены более новыми и более эффективными решениями.

Одним из направлений развития станет мультимодальность, которая позволит еще лучше обрабатывать больше входных и выходных данных: речи, изображений и даже видео. Альтман отметил, что добавление поддержки видео и аудио в ChatGPT вызвало большой интерес со стороны пользователей. Однако гораздо более важным направлением развития может стать способность рассуждать и надежность генерирования ответов.

Оба собеседника согласны с положительным эффектом искусственного интеллекта. Современные технологии позволяют нам повысить производительность. В будущем это может противодействовать поляризации общества. Искусственный интеллект также поможет в здравоохранении и образовании.

Искусственный интеллект может оказать влияние на общество и геополитический баланс сил, поэтому может потребоваться регулирование. Однако Альтман отмечает, что мы легко можем ввести слишком много правил. По мнению ученого, возможно, было бы неплохо ввести обязательный контроль безопасности для наиболее эффективных вычислительных кластеров (например, Международное агентство по атомной энергии контролирует безопасное и мирное использование ядерной энергии).

Альтман подчеркивает, что введение регулирования в любом случае не решит всех проблем. Что-то все еще может пойти не так с разработкой ИИ.

Вы можете прослушать весь разговор Билла Гейтса и Сэма Альтмана ниже. Интересно, сколько из этих предсказаний действительно сбудутся в будущем...

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