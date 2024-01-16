Новость для тех, кто следит за армейской техникой и военной стратегией. Управляемая ракета "Вихрь-1" впервые нашла иностранного покупателя.

Российский оборонный гигант "Калашников" подписал крупный экспортный контракт на свой комплекс "Вихрь". Это стало возможным благодаря эффективному использованию "Вихря" в боевых действиях. "Вихрь" — это противотанковый авиационный комплекс, разработанный Тульским конструкторским бюро приборостроения еще в 80-х годах прошлого века. Несмотря на свои высокие характеристики, в том числе по дальности, скорости и бронебойной силе, он не пользовался большим спросом вплоть до 2010-х годов.

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Что известно о "Вихре"? Данный бронебойный комплекс содержит лазерную систему наведения, которая требует постоянного "подсвета" цели до момента поражения. Это делает вертолет, выпускающий ракету, и на такое сопровождение летящей ракеты обычно нужно примерно 25 секунд. В отличие от него, американский комплекс AGM-114 Hellfire работает по принципу "выстрелил и забыл", но и стоит значительно дороже. В реальных боевых условиях "Вихрь" показал себя с лучшей стороны.

В 2023 году его эффективность была замечена, когда украинская армия попыталась прорвать бронеколонны. Главными препятствиями для них стали минные поля и ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", оснащенные "Вихрями". Представитель "Калашникова" заявил, что "Вихрь" проявил себя как устройство с высокой вероятностью поражения целей – около 90%. Это означает, что для уничтожения танка или бронированного транспортера обычно достаточно одной ракеты. Другое аналогичное оружие, включая и западное, обычно обеспечивает вероятность поражения около 60-80%, что требует двух выстрелов на одну цель.

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Не помогают противнику и приборы ночного видения: известно, что украинская армия одно время активно пыталась проводить боевые операции ночью. Однако ВСУ вскоре обнаружили, что российские вертолеты "Аллигатор" также обладают хорошими возможностями для ночных операций с использованием "Вихрей".