Информация о том, что могло произойти ночью 15 января с самолетом разведчиком А-50 и воздушным командным пунктом Ил-22.

В наших и украинских СМИ в течение сегодняшнего дня публиковались посты, в которых говорилось, что украинская сторона могла поразить российские самолеты А-50 и Ил-22. Российское Министерство Обороны пока не комментировали такую информацию.

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Свое мнение по этой ситуации изложил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

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Во-первых, он объяснил, что по своему функционалу оба этих самолета выполняют поставленные перед ними боевые задачи, не залетая в зону действия вражеских ПВО. Им нет необходимости подлетать к линии фронта ближе, чем на сто-сто пятьдесят километров, стало быть, и сбить такого рода самолеты – самолета разведчика и воздушного командного пункта, каковыми А-50 и Ил-22 являются по сути, крайне проблематично. Исходя из этого Попов сказал следующее. Если действительно кто-то из ВСУ и захотел бы сбить такие самолеты, тогда это нужно было сделать с помощью ПЗРК, находясь на территории России. А раз так, значит на наших территориях такие комплексы были у «спящей», закинутой для диверсий, украинской агентуры. Предположительные локации, откуда можно было осуществить запуски переносных ракетных комплексов – это Джанкой, Мелитополь и Мариуполь.