На выставке в Лас-Вегасе мы познакомились с двумя новыми моделями Honda. Серия «Zero» (Honda 0 Series) — это только начало

На недавно завершившейся выставке в Лас-Вегасе знаменитый японский автопроизводитель – Honda – презентовал новую линейку электромобилей. Примечательно, что данная линейка авто получила новое лого – Honda 0. Новинки Honda показывают направление, в котором движется японский бренд.

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Две модели, представленные на выставке в Лас-Вегасе, с первого взгляда производят большое впечатление. Они выглядят новаторски и футуристично. Первые машины должны поступить в продажу в 2026 году.

Однако не следует рассматривать прототипы из Лас-Вегаса как «обычные» электромобили. Для Honda это нечто большее. Это новое поколение электромобилей, которое подчеркивается изменением логотипа. Вместо классической H в почти квадратной рамке мы имеем слияние символов «H» и «0».





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Серия 0 призвана отвечать самым высоким требованиям в отношении безопасности и комфорта пассажиров, а также дизайна автомобиля. Водитель должен чувствовать себя единым с автомобилем и испытывать истинное удовольствие от вождения. Несмотря на хорошие характеристики, Honda 0-й серии будет экономичной — сочетание этих особенностей является главным при проектировании новых авто.