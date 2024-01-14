Недавние исследования ученых из США позволяют говорить о возможном прорыве в лечении болезни Паркинсона

Американские ученые сделали большой шаг в открытии эффективного лекарства от болезни Паркинсона. Они обнаружили удивительную мутацию в митохондриальной ДНК, которая может защитить организм от болезней. Если они придумают, как его активировать, мы сможем быть близки к прорыву.

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Обнаруженная мутация встречается крайне редко и встречается лишь у 1% европейцев. Это проявляется в измененном генетическом варианте белка под названием SHLP2. Это так называемый митохондриальный микропротеин, который ранее связывался с защитой от возрастных заболеваний.

По мнению авторов нынешнего исследования, обнаруженная генетическая мутация делает микропротеин более стабильным. В результате это позволяет организму лучше защититься от приступа болезни Паркинсона. Было протестировано 16 167 человек. Удалось выяснить, что люди с этой мутацией имеют вдвое меньший риск, чем обычно можно было бы ожидать.

Например, было обнаружено, что уровни SHLP2 повышаются по мере развития болезни Паркинсона в организме. Это предполагает, что SHLP2 может играть роль в борьбе иммунной системы с болезнью Паркинсона.

Неясно, почему это происходит и является ли вариант SHLP2 единственным ответственным за более низкий риск болезни Паркинсона. Однако это возможное направление исследований, которое может привести к разработке новых методов лечения заболевания.

Ученые в дальнейшем хотят сосредоточиться на изучении того, могут ли изменения в митохондриях оказывать дополнительное влияние на наше здоровье. Митохондрии имеют собственный набор ДНК-материала, отдельный от остальной части ДНК клетки. Возможно, его изменения могут приблизить нас ко многим новым методам лечения. Как говорят сами авторы исследования, знания, полученные в результате понимания мутации SHLP2, могут привести к открытию других мутаций, происходящих в митохондриальных микробелках.

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«Это исследование помогает нам понять, почему у людей может развиться болезнь Паркинсона и как мы можем разработать новые методы лечения этой разрушительной болезни», — сказал Пинчас Коэн, геронтолог, который проводил эти исследования.