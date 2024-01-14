В ее ходе состоялась беспрецедентная охота на ПВО и ВПК Украины

Вчера ВКС России работали «Кинжалами» по территории Украины. Есть мнение, что это была «уникальная» охота на украинские комплексы ЗРК ВСУ.

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В первой половине дня Ту-95МС выпустили дальнобойные ракеты Х-101. Следует отметить, что ракеты не стали сразу напрямую отрабатывать по намеченным целям. На первой стадии ракеты стали менять траекторию, причем делали это на протяжении часа или даже больше, летая над различными украинскими регионами. Таким образом, была великолепно выполнена задача по выявления систем ПВО противника.

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Как только стали понятны координаты украинских пусковых установок ПВО и РЛС, по этим объектам отработали ракетами. Х-31 были запущены по РЛС с вылетевших на боевое задание российских Су-35С. Одномоментно МиГ-31К выпустили «Кинжалы» по пусковым установкам.