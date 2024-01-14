Американские эксперты озвучивают свое видение наступательных действий наших войск на позиции ВСУ

Согласно информации, представленной экспертами "Института военных исследований" из США, руководство России планирует осуществить атаки на позиции Вооруженных Сил Украины с тыловых направлений для того, чтобы прорваться через защитные линии противника по нескольким маршрутам. Отмечается, что для выполнения этого задания предположительно формируются десантно-штурмовые бригады. Считается, что такие подразделения при необходимости смогут быть оперативно переброшены на вертолетах и высажены в тыловые зоны без парашютного десантирования для ускорения перемещения военнослужащих.

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Американские аналитики, опираясь на информацию из российских источников, сообщают, что одна такая бригада уже подготовлена и входит в состав 58-й армии. По их мнению, эти подразделения будут работать совместно с сухопутными войсками РФ, а не с воздушно-десантными войсками. Их цель - поддержать пехоту в прорыве обороны украинский сил при наземных атаках, нанося удары с флангов. Стоит отметить, что у российской армии есть опыт использования массовых вертолетных десантов, например, можно вспомнить события 2022 года в Гостомеле.

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Также следует упомянуть, что десантно-штурмовые бригады и батальоны функционировали в Советской армии как часть сухопутных войск, подчиняясь командованию армии, а не ВДВ. Их задачей было осуществление высадки в ближний тыл противника с использованием вертолетов и выполнение поставленных задач в районе действия своей армии.