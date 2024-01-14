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Согласно информации, представленной экспертами "Института военных исследований" из США, руководство России планирует осуществить атаки на позиции Вооруженных Сил Украины с тыловых направлений для того, чтобы прорваться через защитные линии противника по нескольким маршрутам. Отмечается, что для выполнения этого задания предположительно формируются десантно-штурмовые бригады. Считается, что такие подразделения при необходимости смогут быть оперативно переброшены на вертолетах и высажены в тыловые зоны без парашютного десантирования для ускорения перемещения военнослужащих.
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Американские аналитики, опираясь на информацию из российских источников, сообщают, что одна такая бригада уже подготовлена и входит в состав 58-й армии. По их мнению, эти подразделения будут работать совместно с сухопутными войсками РФ, а не с воздушно-десантными войсками. Их цель - поддержать пехоту в прорыве обороны украинский сил при наземных атаках, нанося удары с флангов. Стоит отметить, что у российской армии есть опыт использования массовых вертолетных десантов, например, можно вспомнить события 2022 года в Гостомеле.
Также следует упомянуть, что десантно-штурмовые бригады и батальоны функционировали в Советской армии как часть сухопутных войск, подчиняясь командованию армии, а не ВДВ. Их задачей было осуществление высадки в ближний тыл противника с использованием вертолетов и выполнение поставленных задач в районе действия своей армии.