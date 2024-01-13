Астрономы обнаружили очень мощный и пока непонятный для нас сигнал, идущий из «нехарактерного» для такого сигнала района Вселенной.

Радиовсплеск под названием FRB 20220610A вспыхнул в, казалось бы, маловероятном месте: в скоплении по меньшей мере семи галактик, существовавших, когда Вселенной было всего 5 миллиардов лет. Большинство предыдущих быстрых радиовсплесков было обнаружено в изолированных галактиках.

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Ученые предполагают, что взаимодействие между этими гигантскими структурами может иметь важное значение в возникновении вспышек такого типа.

«В конечном итоге мы пытаемся ответить на вопросы: что их вызывает? Каковы их прародители и каково их происхождение?» – говорит астроном Северо-Западного университета Вэнь-Фай Фонг.

Наблюдения с помощью телескопа "Хаббл" позволяют увидеть удивительные типы сред, в которых происходят эти загадочные события. Несмотря на сотни обнаруженных FRB, их прародители остаются неясными; один из главный кандидатов – магнетары или нейтронные звезды. Они обладают настолько сильным магнитным полем, что если бы магнетар находился на полпути между Землей и Луной, то он стер бы магнитную полосу на кредитной карте каждого человека в мире. Еще хуже, если бы астронавт пролетел в радиусе нескольких сотен миль от магнетара, он бы фактически растворился, потому что каждый атом в его теле был бы нарушен.

Возможные механизмы включают в себя некое сотрясение звезды или, наоборот, взрыв, вызванный тем, что извилистые линии магнитного поля магнетара сжимаются и вновь соединяются. Подобное явление происходит и на Солнце, вызывая солнечные вспышки, но поле магнетара в триллион раз сильнее магнитосферы Солнца.

Разрыв может вызвать вспышку FRB или ударную волну, которая сжигает окружающую пыль и нагревает газ до состояния плазмы.

Магнитары могут иметь несколько разновидностей. В одном случае это может быть взрывающийся объект, вращающийся вокруг черной дыры, окруженной диском из вещества. Другой вариант – пара орбитальных нейтронных звезд, чьи магнитосферы периодически взаимодействуют, создавая полость, в которой могут происходить извержения.

По оценкам, магнетары активны около 10 000 лет, после чего успокаиваются, поэтому их можно было бы найти там, где происходит бурное рождение звезд. Но, похоже, так происходит не со всеми магнетарами.

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В ближайшие годы мы должны узнать гораздо больше об этих загадочных сигналах, исходящих из глубин космоса. «Нам просто нужно продолжать находить все больше таких FRB, как вблизи, так и вдали, и во всех этих различных типах среды», – сказал доктор Гордон.