Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Изобретен гаджет, который превращает собственные мозговые волны в симфонию

MyWaves: Теперь вы можете петь, чтобы уснуть! Утверждается, что использование гаджета перед сном значительно улучшает качество сна.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Забудьте о расслабляющих колыбельных – теперь вы можете петь себе во сне.

реклама



В результате замечательного слияния нейробиологии и музыки доктор Ален Дестеше, известный нейробиолог, изобрел устройство MyWaves — инновационный инструмент, предназначенный для улучшения качества сна. Устройство MyWaves преобразует мозговые волны человека в индивидуальные музыкальные треки, обещая революционизировать сам процесс сна.

Устройство MyWaves работает с помощью небольшого модуля, известного как MyWaves Pebble, который на ночь прикрепляется ко лбу. Пока пользователь спит, Pebble записывает активность мозга на самых глубоких стадиях сна. Эти данные, уникальный образец мозговых волн человека, затем преобразуются в три отдельные музыкальные трека.

Эти специально созданные треки – не просто приятные мелодии. Они являются отголосками уникальных мозговых волн человека. Прослушивание этих треков перед сном направлено на то, чтобы быстро перевести мозг в состояние глубокого сна, увеличивая продолжительность и качество фазы быстрого сна. Таким образом, устройство MyWaves представляет собой новый подход к улучшению качества сна, направленный на улучшение не только количества, но и качества сна.

реклама



Открытие потенциала данного гаджета произошло случайно, когда доктор Дестехе заснул во время полета, слушая записи собственных мозговых волн. Заинтригованный этим опытом, он провел слепые тесты со студентами, которые в подавляющем большинстве предпочитали треки, полученные на основе их собственных мозговых волн, даже не зная, какие треки были их собственными. Эти тесты еще раз подтвердили идею устройства MyWaves и его потенциал в качестве средства для улучшения сна.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Представленный на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе продукт MyWaves произвел настоящий фурор в сфере технологий и здравоохранения. Ожидается, что он скоро будет выпущен по цене около £400.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сон mywaves улучшение сна
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
18
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
30
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
26
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+

Интересные материалы

Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
2 января 2024 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
23
Камере тысячелетия в Аризоне потребуется 1000 лет, чтобы сделать снимок
1
В Москве построят новый небоскреб, который станет одним из самых высоких и красивых в России
7
Майнинг на видеокартах возвращается к прибыльности – курс Ethereum Classic за сутки вырос на 50%
12
Эстония решила построить промышленный комплекс по производству боеприпасов
4
Владелец стиральной машины обнаружил, что техника майнит Биткоины, используя 3.6 Гб трафика в сутки
10
Турецкие компании уходят из Украины с многомиллионными долгами, но на 400% нарастили торговлю с РФ
1
Новые Герани разберутся с остатками украинской ПВО
1
Великобритания поставила Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками
+
Китайские исследователи разрабатывают плазменный щит против энергетического оружия
1
Журналистам понравилась метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет через неделю
+
В Красноярском крае построят крупнейший в России завод по замене импортных напитков
4
Microsoft при помощи ИИ нашла замену литию в аккумуляторах, сократив 30 лет исследований до недели
4
Для The Elder Scrolls V: Skyrim вышел масштабный мод, добавляющий новую магию
1
Россия в 2023 году вошла в тройку стран-лидеров по посещаемости пиратских видеосайтов
1
Китайская ядерная батарея сделает зарядку сотового телефона ненужной
1
Российские FPV-дроны смогут летать в режиме "самонаводящейся торпеды"
+
На передовой в СВО проиcходит тестирование системы автоматической атаки для FPV-дронов ВС России
+
Анонсирована бета-версия HarmonyOS 4 для Huawei Watch GT 3, Watch Buds и 7 других часов
1
Новое поколение легендарного Pajero появится через 3 года
1

Популярные статьи

К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер
6
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
121
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
163
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
34
Нейтрино в сверхновых способны сломать все наши представления о современной физике
4
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
116
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
34
Trine 5: A Clockwork Conspiracy - краткий обзор занимательной игры
2
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
35
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
44

Сейчас обсуждают

Mostack
08:37
Спойлер - рабочие частоты взяла до 3120МГц =)
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Маша Болдина
08:34
МФЗ Эйлер не в Москва-Сити! Исеть не только не в Сити, но и в Екатеринбурге, а Охотный ряд-2 вообще непонятно, что имеет ввиду автор. Если гостиницу, расположенную по адресу Охотный ряд, 2, то это и н...
Журналистам понравилась метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет через неделю
Дмитрий
08:33
Я помню за что все кинулись играть в эту игру. Там был трейлер, который продвигал ее. Короче там такие классные монашки, в коже да еще и с автоматами.. Это был улёт башки.
Обзор игры Hitman: Absolution - сорок седьмой отпускает грехи
Mostack
08:31
человек проверил, система на ddr3 20% сверху дает https://overclockers.ru/blog/gummibear/show/131311/Soket-775-DDR2-vs-DDR3-A-est-li-raznica
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Блогер
08:31
А что за фиксация такая на ETC, когда открываем whattomine и видим, что ALPH даёт в 5 раз больше.
Майнинг на видеокартах возвращается к прибыльности – курс Ethereum Classic за сутки вырос на 50%
Mostack
08:28
Уж не знаю память там главное, или версия PCIE, но вот человек сравнил и получил 20% прирост на ddr3: https://overclockers.ru/blog/gummibear/show/131311/Soket-775-DDR2-vs-DDR3-A-est-li-raznica
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Mostack
08:25
Пожалуйста!
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Mostack
08:25
Спасибо! Если будет 1050 пробегать - значит ее и поставлю
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Руслан
08:25
Да всё что внедрили в gt4 можно было обновлением добавить и в gt3.
Крупнейший в США ветряной проект с турбинами мощностью 3,6 МВт обеспечит энергией 3 млн человек
Максим Шапкин
08:12
Здравствуйте, Стоит ли в 2023 рассматривать Radeon VII ?
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем