Забудьте о расслабляющих колыбельных – теперь вы можете петь себе во сне.

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В результате замечательного слияния нейробиологии и музыки доктор Ален Дестеше, известный нейробиолог, изобрел устройство MyWaves — инновационный инструмент, предназначенный для улучшения качества сна. Устройство MyWaves преобразует мозговые волны человека в индивидуальные музыкальные треки, обещая революционизировать сам процесс сна.

Устройство MyWaves работает с помощью небольшого модуля, известного как MyWaves Pebble, который на ночь прикрепляется ко лбу. Пока пользователь спит, Pebble записывает активность мозга на самых глубоких стадиях сна. Эти данные, уникальный образец мозговых волн человека, затем преобразуются в три отдельные музыкальные трека.

Эти специально созданные треки – не просто приятные мелодии. Они являются отголосками уникальных мозговых волн человека. Прослушивание этих треков перед сном направлено на то, чтобы быстро перевести мозг в состояние глубокого сна, увеличивая продолжительность и качество фазы быстрого сна. Таким образом, устройство MyWaves представляет собой новый подход к улучшению качества сна, направленный на улучшение не только количества, но и качества сна.

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Открытие потенциала данного гаджета произошло случайно, когда доктор Дестехе заснул во время полета, слушая записи собственных мозговых волн. Заинтригованный этим опытом, он провел слепые тесты со студентами, которые в подавляющем большинстве предпочитали треки, полученные на основе их собственных мозговых волн, даже не зная, какие треки были их собственными. Эти тесты еще раз подтвердили идею устройства MyWaves и его потенциал в качестве средства для улучшения сна.

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Представленный на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе продукт MyWaves произвел настоящий фурор в сфере технологий и здравоохранения. Ожидается, что он скоро будет выпущен по цене около £400.