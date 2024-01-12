Персонаж знаменитой игры, Калукс, древесный дух, вызвал дискуссии в игровом сообществе из-за своего удивительно похожего на голос ИИ.

Prince of Persia: The Lost Crown от Ubisoft выйдет на следующей неделе, спустя 14 лет с момента выхода последней части, но некоторые поклонники франшизы, похоже, уже не так воодушевлены.

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Как сообщает IGN, один из второстепенных NPC в игре, древесный дух Калукс, был полностью озвучен программой преобразования текста в речь.

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Озвучку ИИ легко заметить, поскольку ту же бесплатную программу TTS используют стримеры видеоигр на Twitch. Ожидается, что Калукс будет иметь настоящий голос в следующих обновлениях в конце января или начале февраля. Ubisoft не назвала имя актера озвучивания, первоначально выбранного для Калукса.