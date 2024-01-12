Узнайте, что известно про российскую огромную планирующую бомбу размером с небольшой легковой автомобиль. Длина боеприпаса составляет 3,1 м, а масса – 540 кг.

Российская оружейная компания «Ростех» объявила о производстве новой планирующей бомбы ПБК-500У «Дрель».

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Новейшая авиабомба «Дрель» успешно прошла все испытания, назначенные Минобороны России. Ее серийное производство начнется в 2024 году, сообщает ТАСС.

По сути, «Дрель» снаряжается 15 самонаводящимися боевыми кассетами СПБЭ-К, каждая массой 15 кг. Он предназначен для уничтожения танковых колонн, наземных радиолокационных станций, пунктов управления электростанциями и ракетных пусковых установок.

Российские вооруженные силы, вероятно, будут использовать их в качестве оружия специального назначения, например, для атаки на ключевую инфраструктуру или воздушные системы. Плохая новость для украинцев заключается в том, что «Дрель» будет практически незаметна для радаров.

Новая бомба запускается с самолета вне прямой зоны действия ПВО. За точность попадания отвечает спутниковая система наведения с использованием ГЛОНАСС и инерциальное наведение. Россияне уверяют, что бомба оснащена системами радиоэлектронной борьбы, которые обеспечивают незаметность и затрудняют изменение траектории полета.

Бомба, запущенная с самолета, летящего на большой высоте, даже из стратосферы изначально «планирует» к цели благодаря четырем управляющим поверхностям. При приближении к земле капсула распадается, высвобождая заряды СПБЭ-К.

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Попадая в определенную зону, они используют миллиметровые радары, инфракрасные датчики и самоидентификаторы для обнаружения целей. Суббоеприпас выстреливает однокилограммовый заряд взрывчатого вещества на высоте примерно 150 м над землей, который поражает объект и может пробить до 10 сантиметров брони.