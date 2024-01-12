Создан умный бинокль с ИИ, чтобы идентифицировать дикую природу за вас.

Только что в предложении бренда Swarovski появилась очень необычный гаджет. Это интеллектуальный бинокль, который использует искусственный интеллект и способен, среди прочего, узнавать виды животных.

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Swarovski Optik представила AX Visio — интеллектуальный бинокль, оснащенный специальным блоком NPU для искусственного интеллекта. Благодаря этому оборудование способно распознавать различных животных, в том числе птиц, что делает его устройством, которое может заинтересовать орнитологов. Новый бинокль AX Visio от Swarovski Optik может идентифицировать более 9000 видов птиц.





Бинокль оснащен объективом диаметром 32 мм с полем зрения до 1000 метров. Также имеется 10-кратное увеличение изображения. Интересно, что бинокль также умеет записывать видео в разрешении FullHD и делать фотографии. Устройство также предлагает функцию обмена наблюдениями в реальном времени благодаря функции Live View.

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Swarovski Optic оценила этот гаджет в €4,600.