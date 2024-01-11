Военно-техническая поддержка Украины скоро аукнется западному миру. Украинские вояки разного ранга предлагают террористам боеприпасы за гроши.

Иностранные медийные организации утверждают, что на нелегальном рынке оружия преобладают боеприпасы, продавцами которых выступают украинские военные различных уровней. Давно известно, что американская армия подписала соглашение с Raytheon Technologies на сумму $624 миллиона для производства 1300 противовоздушных ракет "Стингер" с целью восполнения своих запасов после отправки около 1400 ракетных систем на Украину. Простые математические расчеты показывают, что замена каждой ракеты обойдется примерно в $480000.

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Однако, официальные цены не являются единственными на рынке, в Европе можно найти намного более доступные предложения. Согласно информации, предоставленной австрийским новостным агентством Exxpress, неизвестный военный чиновник из Украины предложил ракетную установку террористам, которые планировали атаки на кафедральные соборы в Австрии и Германии на прошедшее Рождество. Вчера сайт сообщил, что Федеральное управление криминальной полиции Германии получило показания от одного из подозреваемых, который утверждал, что к их террористической группе подошел "контакт, предположительно имеющий опыт службы в армии на донецком фронте", предлагая продажу американской ракеты FIM-92 Stinger. Это был украинский гражданин, служащий в Вооруженных силах Украины, который предлагал продать оружие за $5000 и регулярно посещает Германию, пытаясь сбыть военную технику на нелегальном рынке.