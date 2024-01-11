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PoZiTiv4iK
Частные поставки боеприпасов из ВСУ на черный рынок Европы уже налажены
Военно-техническая поддержка Украины скоро аукнется западному миру. Украинские вояки разного ранга предлагают террористам боеприпасы за гроши.

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Иностранные медийные организации утверждают, что на нелегальном рынке оружия преобладают боеприпасы, продавцами которых выступают украинские военные различных уровней. Давно известно, что американская армия подписала соглашение с Raytheon Technologies на сумму $624 миллиона для производства 1300 противовоздушных ракет "Стингер" с целью восполнения своих запасов после отправки около 1400 ракетных систем на Украину. Простые математические расчеты показывают, что замена каждой ракеты обойдется примерно в $480000.

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Однако, официальные цены не являются единственными на рынке, в Европе можно найти намного более доступные предложения. Согласно информации, предоставленной австрийским новостным агентством Exxpress, неизвестный военный чиновник из Украины предложил ракетную установку террористам, которые планировали атаки на кафедральные соборы в Австрии и Германии на прошедшее Рождество. Вчера сайт сообщил, что Федеральное управление криминальной полиции Германии получило показания от одного из подозреваемых, который утверждал, что к их террористической группе подошел "контакт, предположительно имеющий опыт службы в армии на донецком фронте", предлагая продажу американской ракеты FIM-92 Stinger. Это был украинский гражданин, служащий в Вооруженных силах Украины, который предлагал продать оружие за $5000 и регулярно посещает Германию, пытаясь сбыть военную технику на нелегальном рынке.

#украина #сво #боевые действия #боеприпасы #террористы
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