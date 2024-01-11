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PoZiTiv4iK
Новые Герани разберутся с остатками украинской ПВО
Западные СМИ подчеркивают, что новые беспилотники станут серьезной проблемой для украинского режима.

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В Military Watch Magazine сегодня появилась информация, что российские ВВС начали использовать новый класс беспилотников. Издание ссылается на первые фото, появившиеся в различных соцсетях, на которых видны останки беспилотников с небольшой реактивной турбиной, отличающей эту модификацию от ее предшественника – с винтовым двигателем.

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Зарубежные аналитики подчеркивают, что обновленная модель (все подробности о возможностях нового беспилотника можно узнать здесь) с реактивным двигателем сможет эффективно выполнять задачи по подавлению украинской противовоздушной обороны, а также для приоритетных целей или целей, лучше прикрываемых средствами ПВО Украины.

Предполагается, что на данном этапе новые дроны используются пока на экспериментальной основе в ожидании более масштабных поступлений в передовые части Армии России.

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Military Watch Magazine отмечает, что: «В то время, когда украинские силы сталкиваются со все большим недостатком огневой мощи, когда подразделения от артиллерийских частей до элитных механизированных бригад страдают от серьезной нехватки боеприпасов, а российские ракетные и воздушные удары усиливаются, внедрение нового, гораздо более быстрого класса одноразовых дронов может стать важным вклад в это растущее давление».

#сво #беспилотники #дроны-камикадзе #герань #герань-2 #shahed-136 #shahed-238 #ввс россии #шахед 238
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