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Что известно о дроне-камикадзе Шахед 238, который по мнению зарубежных СМИ, уже доставлен в Россию
Узнайте почему от нового беспилотника Shahed-238 сложнее защититься.

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Иран официально представил новую версию своего обновленного дрона «Шахед», который теперь оснащен реактивным двигателем и новыми системами наведения: радарное и электрооптическое/инфракрасное наведение теперь, а также с использованием комбинации инерциальной и GPS-навигации для поражения неподвижных целей.

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Shahed-238 был продемонстрирован на земле во время «выставки аэрокосмических достижений», организованной Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Университете аэрокосмической науки и технологий Ашура в Тегеране 19 ноября.


Есть информация, что версия Shahed-238, оснащенная противорадиационной головкой наведения, будет предназначена для обнаружения вражеских радиочастотных передатчиков, особенно радаров ПВО, что позволит использовать ее для подавления/уничтожения средств ПВО противника (SEAD/DEAD).

Возможна также активная радиолокационная головка самонаведения (ГСН), которая могла бы позволить дрону поражать движущиеся цели в любую погоду, хотя неизвестно, как он сможет изначально найти нужную цель после пролета значительного расстояния от места запуска до целевой области. Потребуется своего рода автономное распознавание целей. Возможно, это будет наиболее ценно для систем противодействия надводным и противокорабельным средствам, что устраняет некоторые из этих проблем.

Режим работы версии с электрооптическим/инфракрасным наведением неясен. В некоторых отчетах предполагается, что для автономного обнаружения источников тепла используется пассивный инфракрасный датчик, в то время как в других описывается система «человек-в-петле», в которой оператор использует видео с датчика, чтобы направить ракету к цели. Это также, вероятно, наложит ограничение на дальность действия, исходя из необходимости поддерживать связь между дроном и оператором на протяжении всего боя.

По-прежнему неизвестно, какие режимы наведения на самом деле используются и в какой степени они проверены, не говоря уже о том, доступны ли они в настоящее время. Однако эти системы наведения уже установлены на других иранских ракетах и дронах, так что это вполне возможно.

Также ожидается, что конфигурация беспилотника с реактивным двигателем будет отличаться от Shahed-136 в пользу дальности полета и скорости. В конфигурации Shahed-238 может быть предусмотрено больше топлива, но это может произойти за счет других полезных нагрузок, например, размера боеголовки.

Разумеется, Shahed-238 сможет преодолевать расстояние до намеченной цели, какой бы она ни была, быстрее, чем винтомоторная конструкция. Это, в свою очередь, сократит время, необходимое защитникам для перехвата или иного реагирования. Когда речь заходит об обороне от беспилотников, помимо более традиционных средств, Украина в значительной степени полагается на специальные мобильные группы для обеспечения дополнительного потенциала. Эти отряды действуют на основе различных источников данных, включая свидетельства очевидцев, поступающие в систему оповещения через Telegram, и используют весьма примитивные возможности для обнаружения и поражения воздушных угроз без экипажа. Подробнее обо всем этом вы можете прочитать здесь.

В декабрьском интервью телеканалу Sputnik генерал-майор Попов заявил, что беспилотники Герань-2 с реактивным двигателем развивают максимальную скорость 800 километров в час. Ее базовый вариант, как сообщается, имеет крейсерскую скорость 180 километров в час, а также максимальную дальность полета 2 000 километров.

Даже если максимальная скорость модели 238 меньше, чем заявлял ранее Попов, он все равно может быть намного быстрее своего предшественника. А более высокая скорость также увеличит сложность обнаружения, отслеживания и поражения беспилотника. Маленькие беспилотники по своей природе представляют собой сложные цели для защитников, особенно в ночное время, а другие особенности нового иранского беспилотника-камикадзе, оснащенного реактивным двигателем, могут только усугубить эти трудности для нашего противника. Это также может повысить спрос на более дорогие средства ПВО, которые и так пользуются большим спросом, чтобы противостоять угрозе беспилотников. Это, в свою очередь, может усилить нагрузку как на силы ПВО противника, так и на запасы соответствующих боеприпасов.

Понятно также, что избавление от открытого двигателя внутреннего сгорания и пропеллера (хотя обычно используется дерево/композит) также снизит радиолокационную видимость дрона и, возможно, значительно. Хотя, с другой стороны, реактивный выхлоп также будет способствовать усилению инфракрасной сигнатуры, особенно при наблюдении с тыльной стороны.

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Известно, что иранские власти публично продемонстрировали как минимум три варианта Shahed-238 с различными вариантами наведения. Можно предположить, что сочетание вариантов с активными радарами или электрооптическими/инфракрасными ГСН, а также возможность управления с помощью оператора могут дать российским силам дополнительную гибкость при использовании этих беспилотников и создать дополнительные проблемы для противника. В частности, противорадиационный потенциал может дать российским беспилотникам новое средство охоты на ценные средства украинской ПВО даже ночью или в плохую погоду.

#сво #беспилотники #дроны-камикадзе #герань-2 #shahed-136 #shahed-238 #шахед 238
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