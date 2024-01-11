Военные аналитики полагают, что война на Украине может открыть эпоху роботов-убийц

В планах Минобороны Украины организовать хакатон под названием «Атака машин», целью которого станет поиск решений по совершенствованию автономных и беспилотных систем в эффективной борьбе с оппонентом.

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Представители армии полагают, что, поскольку желающих воевать на фронте не хватает, войска можно пополнить различной техникой. Речь идет о продвинутых роботах и дронах.

В Минобороны Украины заявляют, что хотят создать технологическое преимущество над Россией 10:1, чтобы воевали машины, а не люди.

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Украина давно заявляла во всеуслышание, что согласна предоставить всем желающим свою территорию как испытательный полигон. Развивая эту идею, военное руководство Украины хочет привлечь инженеров со всего мира и военные технологии, которые помогут воплотить это видение в жизнь.