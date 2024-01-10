Несмотря на впечатляющий внешний вид купола и новаторской технологии Sphere столица Великобритании не поимеет от нее выгоды.

Компания Madison Square Garden Entertainment (MSG) официально отказалась от планов построить лондонскую версию купола Вегаса высотой 111 метров после того, как признала, что проект стал «политическим футболом между соперничающими партиями».

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Согласно письму в Инспекцию планирования Великобритании, дочерняя группа MSG Sphere Entertainment заявила, что «крайне разочаровывает тот факт, что лондонцы не получат выгоды от новаторской технологии Sphere и тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест, которые она могла бы создать».

Инспекция планирования подтвердила, что группа отозвала свое предложение о строительстве «Сферы» в Стратфорде.

Однако идея гигантской светящейся сферы получила гораздо большее сопротивление в Лондоне, где архитектурные проекты, подобные тем, что охватывают Вегас, встречаются гораздо реже.

Действительно, жители, живущие рядом с куполом, были яростно против застройки гигантского объекта. Общественная группа под названием Stop MSG Sphere London возглавила борьбу против MSG и помогла мэру Лондона отклонить это предложение.

Линдсей Мейс, возглавлявшая предвыборную группу, сказала: «Сфера создана для Вегаса, города огней. Он не предназначен для небольшого участка, окруженного тремя жилыми кварталами».

Мейс добавила, что жители были «оскорблены» предложением MSG предложить жителям затемняющие жалюзи, чтобы уменьшить воздействие массивного светодиодного памятника.

Ожидается, что компания Sphere Entertainment будет расширять свои планы в других местах.





В декабре New York Post сообщила, что владелец MSG Джеймс Долан ведет "серьезные переговоры" о строительстве новой Sphere в Абу-Даби, ссылаясь на человека, знакомого с этим вопросом.

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Несмотря на то, что в Вегасе по-прежнему возлагают большие надежды, пока нет никаких доказательств долгосрочной рентабельности "Сферы", судя по последним данным о доходах группы. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, за три месяца до конца сентября прошлого года, незадолго до открытия для публики, "Сфера" получила операционный убыток в размере 98,5 миллиона долларов.