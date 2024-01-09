Amazon обратилась к генеративному искусственному интеллекту для улучшения качества отзывов о своих продуктах. Компания использует технологию ИИ, чтобы помочь клиентам покупать одежду в интернете.

Компания Amazon объявила о своем последнем проекте в области искусственного интеллекта (ИИ) с внедрением новых технологий, предназначенных для преобразования опыта покупок одежды в интернете. Цель состоит в том, чтобы смягчить тенденцию роста возвратов одежды, проблему, которая значительно обострилась за последние два года. По данным Coresight Research, средний уровень возврата покупок одежды через интернет составляет 24,4%.

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Инициатива, основанная на ИИ, включает в себя алгоритм, который предлагает размеры на основе всестороннего анализа корреляции размеров между брендами, отзывов клиентов, особенностей продукта и индивидуальных предпочтений клиентов. Amazon разработала четыре функции на базе ИИ, которые помогут решить проблему поиска подходящей одежды при покупке одежды в интернете. Эти функции включают персональные рекомендации по размерам, обзоры соответствия, расширенные таблицы размеров и информацию для продавцов.

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Чтобы еще больше помочь покупателям, Amazon планирует предлагать обзоры по конкретным размерам, собирая подлинные отзывы клиентов для каждого доступного размера. Компания также усердно работает над созданием более точных таблиц размеров. Цель состоит в том, чтобы стандартизировать данные по различным брендам и размерам, гарантируя, что, например, размер M останется одинаковым для различных продуктов. Amazon Fashion использует большие языковые модели (LLM) для создания точных и последовательных таблиц размеров, которые также будут включать рекомендации по увеличению или уменьшению размера.