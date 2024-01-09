В планах французской стороны поставить еще больше крылатых ракет, чтобы ВСУ было чем бить по Крыму и другим регионам РФ

Если информация, появившаяся на французских ресурсах, подтвердится, то Франция планирует передать Украине еще одну значительную партию крылатых ракет воздушного базирования SCALP-EG. В 2023 году президент Франции Эммануэль Макрон принял решение поставить 50 ракет SCALP-EG президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы поддержать контрнаступление Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Точная дата передачи ракет неизвестна, хотя в прошлом году они были задействованы в ракетных ударах, включая удары по Крыму.

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По имеющимся данным, Франция собиралась дополнительно поставить 85 ракет SCALP-EG к полсотни, которые уже были ранее переданы. Предполагается, что именно такие планы были согласованы между Парижем и Киевом. По состоянию на 9 января нет информации о том, были ли ракеты уже переданы или их только планируют отправить. Если такая поставка будет осуществлена, это приведет к новой серии ракетных ударов по территории новых регионов и Крыма. В Киеве открыто заявляют, что ракеты будут применяться в ударах по полуострову до его "освобождения".

Французский вариант с маркировкой SCALP-EG по сути – это то же, что и британская Storm Shadow. На самом деле, это одна и та же ракета с небольшими отличиями, производимая для разных заказчиков.

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Крылатая ракета воздушного базирования SCALP-EG имеет дальность поражения в 250 км. Для ее использования Воздушные силы ВСУ применяют фронтовые бомбардировщики Су-24, которые могут нести британскую ракету Storm Shadow, так как системы сброса ракет схожи.