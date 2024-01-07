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Стало известно о первых платных функциях Google Bard Advanced
Появилась информация, что Assistant Bard полностью заменит Google Assistant на устройствах Google и Android

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Google намекнул, что в ближайшем будущем может представить платную версию своего ИИ-помощника Bard. Новая версия, получившая название Google Bard Advanced, является ответом на растущую конкуренцию среди ИИ-помощников, особенно популярного ChatGPT, который уже ввел платную подписку.

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Ожидается, что Google Bard Advanced будет доступен пользователям Google One в течение трехмесячного пробного периода, после чего пользователям придется вновить ежемесячную плату. Google пока не предоставила подробностей о цене или официальном запуске Bard Advanced, но эксперты прогнозируют, что он будет представлен на выставке CES 2024, которая пройдет с 9 по 12 января 2024 года в Лас-Вегасе.

Однако, как сообщает 9to5google.com, один из пользователей уже успел увидеть первые возможности Bard Advanced. Пользователю по имени Dylan Roussel удалось разблокировать интерфейс Bard Advanced через соответствующий веб-сайт и поделиться своими выводами в X (ранее Twitter, заблокирован в РФ).

Dylan отметил, что Bard Advanced предлагает возможность создавать собственных ботов, хотя пока неясно, как это работает и что на самом деле могут делать эти боты. Однако он, скорее всего, будет похож на ChatGPT, который позволяет создавать собственные чат-боты, не требуя каких-либо знаний программирования. В настоящее время эта функция в Google называется «Motoko».

Roussel также обнаружил функцию под названием «Галерея», которая, по-видимому, предлагает тщательно подобранный набор предложений по вводу данных для искусственного интеллекта, вероятно, предназначенный для того, чтобы дать пользователям вдохновение для создания новых приложений.

Другие функции Bard Advanced, о которых отметил Dylan Roussel, включают «Задачи», которые, вероятно, будут включать в себя открытые задачи, над которыми в настоящее время работает ИИ, и функцию общего доступа, которая позволит делиться запросами Bard через общедоступные ссылки и поддерживать их изображениями.

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Еще одна функция называется «Power Up». Подробностей о ней снова мало, но, судя по всему, кнопка поможет пользователям улучшить свои подсказки в Bard.

#chatgpt #google assistant #ai bard #google bard advanced
Источник: pc-tablet.com
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