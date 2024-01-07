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Германия хочет создать солнечные батареи из лунной пыли
Исследовательская группа планирует использовать лунную пыль для производства солнечных элементов

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В рамках миссии НАСА «Артемида» планируется создать первую обитаемую базу на Луне, в которой устойчивое энергоснабжение будет иметь ключевое значение. Здесь возможно пригодится проект немецких учёных, которые работают над производством солнечных батарей из лунной пыли.

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Исследовательская группа, состоящая из ученых из Технического университета (TU) Берлина и JPM Silicon GmbH, работает над инновационным процессом производства солнечных элементов из лунного реголита. Этот проект называется «SoMo». Идея проекта основана так называемом «использовании ресурсов на месте» (ISRU). Это означает, что вместо доставки сырья с Земли, что требует высоких транспортных расходов, ученые планируют использовать сырье, доступное на Луне, для производства солнечных элементов.

Лунный реголит, либо лунная пыль, является основным материалом, на котором фокусируется исследовательская группа. Этот материал можно использовать для изготовления стеклянных подложек с использованием УФ-излучения, а затем кремния — основного полупроводникового материала при производстве солнечных элементов.

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Так как на Земле нет лунного реголита, за исключением некоторых собранных образцов, ученым из Берлинского технического университета было необходимо создать этот материал искусственно. В настоящее время данные о технических характеристиках такого солнечного элемента недоступны, однако исследовательская группа надеется, что их работа способствует обеспечению устойчивого энергоснабжения пилотируемых лунных станций в долгосрочной перспективе.

#космос #солнечные батареи #база на луне
Источник: samagame.com
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