MSI анонсировала новую портативную игровую консоль, которую мы увидим на выставке Consumer Electronics Show. Узнайте, что о ней известно.

MSI, видимо, хочет побороться за свой кусок пирога на рынке портативных консолей. Steam Deck и ASUS Rog Ally уже стали узнаваемыми карманными компьютерами, и теперь пришло время другого гаджета.

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И MSI, судя по всему, готовит нечто, что не сможет ускользнуть от внимания геймеров. Рынок портативных консолей начинает переполняться — MSI анонсирует собственный карманный компьютер. Что мы знаем о нем?

Хотя видео, опубликованное MSI, не раскрывает никаких подробностей о портативном устройстве, изображение, опубликованное на X (ранее Twitter) пользователем под ником wxnod, дает нам некоторое представление о том, как оно будет выглядеть.

Передняя часть устройства в темном окружении отчетливо показана в первой части видео, где можно увидеть только смещенные джойстики, окутанные ярким RGB-светом. После этого внимание переключается на задние детали устройства, где преобладает оригинальная красно-черная цветовая гамма, украшенная нанесенным логотипом MSI.

Кроме того, ответ Intel Gaming предполагает, что будущая портативная игровая консоль MSI может быть оснащена процессором Intel Meteor Lake, в частности серией Core Ultra. Подводя итог, можно сказать, что существующие портативные игровые консоли, такие как Steam Deck и Asus ROG Ally, основаны на предложениях AMD, и вполне вероятно, что MSI может пойти по тому же пути.

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Тем не менее, представители отрасли комментируют приведенный материал. VideoCardz отмечает, что «есть основания полагать, что оборудование будет оснащено либо процессором Ryzen Z1 на базе AMD Zen4/RDNA3, либо новейшей серией Core Ultra 1000 от Intel».