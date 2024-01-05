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MSI, видимо, хочет побороться за свой кусок пирога на рынке портативных консолей. Steam Deck и ASUS Rog Ally уже стали узнаваемыми карманными компьютерами, и теперь пришло время другого гаджета.
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И MSI, судя по всему, готовит нечто, что не сможет ускользнуть от внимания геймеров. Рынок портативных консолей начинает переполняться — MSI анонсирует собственный карманный компьютер. Что мы знаем о нем?
Хотя видео, опубликованное MSI, не раскрывает никаких подробностей о портативном устройстве, изображение, опубликованное на X (ранее Twitter) пользователем под ником wxnod, дает нам некоторое представление о том, как оно будет выглядеть.
Передняя часть устройства в темном окружении отчетливо показана в первой части видео, где можно увидеть только смещенные джойстики, окутанные ярким RGB-светом. После этого внимание переключается на задние детали устройства, где преобладает оригинальная красно-черная цветовая гамма, украшенная нанесенным логотипом MSI.
Кроме того, ответ Intel Gaming предполагает, что будущая портативная игровая консоль MSI может быть оснащена процессором Intel Meteor Lake, в частности серией Core Ultra. Подводя итог, можно сказать, что существующие портативные игровые консоли, такие как Steam Deck и Asus ROG Ally, основаны на предложениях AMD, и вполне вероятно, что MSI может пойти по тому же пути.
Тем не менее, представители отрасли комментируют приведенный материал. VideoCardz отмечает, что «есть основания полагать, что оборудование будет оснащено либо процессором Ryzen Z1 на базе AMD Zen4/RDNA3, либо новейшей серией Core Ultra 1000 от Intel».