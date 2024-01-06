У Голдендуделя разыгрался нешуточный аппетит, если он попытался съесть $4000 наличными.

Голдендудль из Пенсильвании побаловал себя самой дорогой едой в своей жизни. Четвероногое животное по кличке Сесил ело деньги своих хозяев.

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Инцидент произошел в декабре в американском городе Питтсбурге, штат Пенсильвания. Владельцы собаки, Клейтон Лоу и его жена Кэрри, оставили на кухонном столе конверт с купюрами в $50 и $100. Это должна была быть плата подрядчику, который установил забор. Через полчаса пара поняла, что деньги пропали. Они быстро нашли «вора». Им оказался Сесил, который, воспользовавшись невниманием домочадцев, схватил драгоценный сверток и побежал в свою конуру, где, как ни в чем не бывало, стал наслаждаться самой дорогой трапезой в своей жизни.

«Мы не могли поверить, что он съел деньги», — рассказала Кэрри о произошедшем. — «Он никогда не делает ничего подобного». Чета обратилась к своему ветеринару, который посоветовал не волноваться, пока Сесил ведет себя нормально.

В соцсетях Кэрри задокументировала разгром. Она показала фотографии Клейтона в перчатках, разбирающего какашки в поисках мятых купюр и стирающего их.

Пара сообщила, что большую часть денег удалось спаси, отмыв от фекалий и склеив порванные купюры – не хватало «всего» $450.

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К счастью, у банка не возникло проблем с обменом банкнот на новые. Его представители сообщили СМИ, что подобные инциденты «вполне распространены».