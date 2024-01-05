Совершенно секретный SR-72 (преемник культового SR-71 Backbird) ВВС США поднимется в воздух и преодолеет звуковой барьер в 2025 году

Весной прошлого года аэрокосмическая компания Lockheed Martin показала ранее неизвестный самолет, похожий не только на Darkstar из последнего фильма «Топ Ган: Мэверик», но и на культовый SR-71. Теперь из информации, опубликованной в зарубежных СМИ, стало известно, что это SR-72.

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Этот футуристический самолет держится в секрете американскими военными. По их утверждениям – это самолет-разведчик нового поколения, преемник культового SR-71 Backbird, который благодаря своим прямоточным воздушно-реактивным двигателям стал самым быстрым серийным реактивным самолетом в мире.

Ожидается, что SR-72 Darkstar будет развивать скорость до 6437 км/ч и поступит в эксплуатацию в 2025 году. Сообщается, что SR-72 в настоящее время проходит испытания в знаменитой Зоне 51 в Неваде. Машина предназначена для выполнения разведывательных, наблюдательных и разведывательных задач. Интересно, что он должен иметь новые сверхсовременные импульсные или реактивные двигатели и обшивку, способную летать на гиперзвуковых скоростях при температуре в несколько тысяч градусов.

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Что касается вооружения, SR-72 должен быть способен вести огонь из нового высокоскоростного ударного оружия.