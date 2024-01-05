В преддверии выставки потребительской электроники (CES), компания AMD анонсировала адаптивную SoC Versal AI Edge XA и процессоры серии Ryzen Embedded V2000A. Ryzen Embedded V2000A – это семейство процессоров x86, сертифицированных для автомобильной промышленности и предназначенных для цифровых автомобильных кабин следующего поколения.

AMD все сильнее и сильнее борется за автомобильный рынок. Производитель анонсировал процессоры Versal AI Edge XA и Ryzen Embedded V2000A, которые будут обеспечивать питание важнейших систем современных автомобилей.

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AMD в основном ассоциируется с компьютерами, серверами и игровыми консолями — именно сюда идет большая часть чипов производителя. Однако не все знают, что гигант из Саннивейла также готовит системы для автомобильной промышленности. В некоторой степени это результат приобретения Xilinx. На выставке CES 2024 планируется представить новые чипы Versal и Ryzen , которые будут иметь широкий спектр применения в текущих и будущих автомобилях.

AMD Versal AI Edge XA — это адаптивная система, отвечающая за поддержку искусственного интеллекта, которую в конечном итоге можно использовать для различных систем, повышающих безопасность транспортных средств — мониторинга, пространственного обзора, 4D-радара или автономного вождения.

Производитель разработал целый ряд систем AMD Versal AI Edge XA с широкими возможностями масштабирования для различных приложений. Ожидается, что первые устройства, использующие эти системы, появятся в начале 2024 года, а дальнейшие премьеры планируются позднее в этом году.

Вторая интересная новинка — процессоры Ryzen Embedded V2000A, которые были разработаны специально для автомобилей. Новые системы предназначены для управления цифровым салоном автомобилей — от информационно-развлекательной консоли до дисплеев пассажиров.

На практике мы имеем дело с системой, объединяющей ядра Zen 2 и графическую систему Vega 7. Производитель хвалится, что новый чип обеспечивает очень хорошую графику, с улучшенными функциями безопасности и возможностью работы с автомобильным ПО.

«В будущем автопроизводители будут использовать приложения для автономных транспортных средств для формирования индивидуальности своего бренда. Поскольку эти приложения в значительной степени зависят от искусственного интеллекта, автопроизводителям нужны вычислительные платформы, которые обеспечивают мощные и эффективные вычисления с использованием искусственного интеллекта», — сказал Джеймс Ходжсон, директор по исследованиям ABI Research.

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Новые чипы будут продемонстрированы на выставке Consumer Electronics Show 2024 в сотрудничестве с партнерами по экосистеме.