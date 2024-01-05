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iPhone 17 подорожает, получив в 2 раза больше мегапикселей во фронтальной камере
Линейка iPhone 17, которая выйдет в 2025 году, получит существенное обновление фронтальной камеры и объектива

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Хотя все только полны ожиданиями на появление iPhone 16 и еще год до iPhone 17, похоже, что у Apple большие планы на iPhone 2025 года. По словам известного аналитика Apple Минг-Чи Куо, Apple планирует сделать переднюю камеру iPhone 17 вдвое мощнее, чем в серии iPhone 15.

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В недавней исследовательской заметке Куо обсуждает перспективы бизнеса Genius Electronic Optical Company Limited, китайской компании, которая является поставщиком Apple. В заметке Куо сообщил, что Genius получит преимущества, поскольку произойдет «значительное обновление объектива передней камеры iPhone 17».

По словам Куо, iPhone 17 будет оснащен камерой 24 МП/6P, а не объективом 12 МП/5P в последней линейке iPhone. Для неосведомленных: здесь «P» означает «пластик» и обозначает количество элементов объектива, добавляемых в модуль камеры. Естественно, большее количество мегапикселей означает большее количество элементов объектива или «P-s».

Ожидается, что объектив 6P в передней камере iPhone 17 будет обеспечивать изображения, близкие к реальности, с повышенной резкостью и детализацией. Куо говорит, что Genuis останется основным поставщиком линз для фронтальных камер серии iPhone 17. Поскольку цена объектива 6P почти на 100–120% выше, чем у его предшественника, ожидается, что Genius получит больше прибыли.

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Кроме того, Куо также упомянул в заметке, что сверхширокоугольная камера iPhone 16 также получит обновление с объектива 12MP/1,0 мкм в 15 Pro до 48MP/0,7 мкм.

#iphone 16 #iphone 17 #фронтальная камера
Источник: medium.com
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