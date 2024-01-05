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Microsoft добавляет специальную клавишу AI Copilot на клавиатуры Windows 11
Узнайте первыми про новую клавишу, которая появится на клавиатуре (видео)

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Грядут самые большие изменения в компьютерных клавиатурах за последние годы. Microsoft хочет, чтобы место правой клавиши Ctrl появилась совершенно новая. Более того, он уже достиг договоренности со своими партнерами по этому поводу.

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Выставка CES 2024 состоится в январе. Именно на ней весь мир сможет увидеть первые клавиатуры компьютеров и ноутбуков с новой клавишей. «Их доступность начнется в конце февраля», — объявляет Microsoft, показывая, что это относится как к устройствам, предлагаемым в рамках разрабатываемой ею коллекции Surface, так и к устройствам из каталогов других производителей. Речь, конечно же, идет об оборудовании, адаптированном под Windows 11.

Между правой клавишей Alt и стрелками появится новая клавиша, занимающая место, которое долгое время занимал правый Ctrl. Это будет клавиша с надписью «Copilot», то есть искусственного интеллекта, разработанного Microsoft. Как нетрудно догадаться, нажатие на нее запустит виртуального помощника на компьютере с Windows 11. Таким образом, у нас будет клавиша «Windows» с одной стороны и клавиша «Copilot» с другой.


«Мы считаем, что [эта новая клавиша] облегчит пользователям участие в изменениях, связанных с искусственным интеллектом. Она присоединится к клавише Windows как к основной части компьютерной клавиатуры. […] Ежедневное использование Copilot станет намного проще», — прокомментировал Юсуф Медхи, директор Microsoft по потребительскому маркетингу.


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Copilot позволяет управлять компьютером с помощью команд, выдаваемых на естественном письменном языке, а также создавать текстовый и графический контент на основе искусственного интеллекта.

#microsoft #клавиатура #copilot
Источник: beebom.com
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