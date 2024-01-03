17 января Samsung представит новый смартфон. На этот раз флагманская модель вызывает наибольший интерес не дизайном и комплектующими.

Компания Samsung официально сообщила, что показ новых смартфонов запланирован на 17 января. Дата релиза не стала большим сюрпризом, поскольку в неофициальных источниках она упоминалась уже несколько недель. Samsung Galaxy S24 станет первым смартфоном с Galaxy AI

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Слоган, рекламирующий январское шоу, — «Грядет Galaxy AI». Компания уже заявила, что искусственный интеллект будет играть очень большую роль в смартфонах этого года.

В одном из рекламных видеороликов компания Samsung перечисляет свои вехи – первый мобильный телефон, первые телефоны с большими экранами, первый смартфон с водонепроницаемым корпусом, первый телефон с мобильными платежами и первый складной смартфон. Galaxy S24, благодаря своим функциям искусственного интеллекта, должен стать прорывом подобного уровня и, согласно объявлению, открыть «новую эру смартфонов».

Отдельные функции искусственного интеллекта, например, связанные с редактированием фотографий, уже доступны в предыдущих устройствах бренда, но новая модель будет ими насыщена. Неофициально говорится, что цель корейцев — создать «самый умный смартфон на рынке», а сотрудники Samsung описывают последние несколько месяцев как «беспрецедентно напряженные».

По имеющимся данным, флагман получит:

интеллектуальный фоторедактор с функцией «расширения» изображений и перемещения объектов;

приложение, генерирующее обои на основе словесных описаний;

блокнот с автоматическим форматированием и маркерами;

перевод голосовых разговоров в реальном времени.

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Плохая новость заключается в том, что изначально не все функции, вероятно, будут работать на русском языке. Полный список новинок и подробности об их наличии будут объявлены 17 января.