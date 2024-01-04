Отчет TrendForce ясно показывает, что мы можем ожидать резкого роста цен на SSD-накопители в 2024 году

Согласно последним отчетам, мы можем ожидать значительного роста цен на SSD-накопители. В ближайшее время нам придется расплачиваться за эти устройства на 50% выше текущих цен.

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Одним из самых значительных достижений последних лет являются твердотельные накопители. В настоящее время лишь немногие владельцы ПК или ноутбуков представляют себе работу без использования SSD-накопителя. Более плавная загрузка игр, моментальная загрузка операционной системы Windows и, в конечном итоге, ускоренное копирование файлов - это лишь несколько ключевых преимуществ данных устройств по сравнению со старыми жесткими дисками.

В течение последних нескольких месяцев наблюдалось стабильное снижение цен на SSD-накопители. Многие пользователи могли приобрести устройства данного типа с достаточно высокой производительностью по привлекательным ценам. Если вы планируете приобрести новый игровой компьютер или просто нуждаетесь в отдельном SSD-накопителе, то сейчас наиболее подходящее время для совершения покупки.

Отчет TrendForce ясно показывает, что мы можем ожидать резкого роста цен на SSD-накопители в 2024 году. В данном случае речь идет о повышении до 50% текущих цен. Говорят, что это связано с эффектом роста цен на NAND-память, что, конечно же, отразится на росте цен на полупроводниковые накопители.

Крупнейшие мировые поставщики, такие компании, как Samsung, Kioxia, Micron и SK Hynix, должны обеспечить достижение соответствующей точки безубыточности. По этой причине цены на SSD будут стремительно расти. На мировом рынке флэш-памяти NAND Samsung принадлежит 31,4% акций. Далее расположились: SK, Western Digital и японская компания Kioxia.

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Однако не совсем ясно, когда именно стоит ожидать роста цен на SSD-устройства. Однако в том же отчете указывается, что это произойдет в 2024 году, и цены на отдельные устройства будут постепенно расти.