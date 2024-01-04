Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Зарубежные аналитики утверждают, что твердотельные накопители в 2024 году резко подорожают
Отчет TrendForce ясно показывает, что мы можем ожидать резкого роста цен на SSD-накопители в 2024 году

реклама

Согласно последним отчетам, мы можем ожидать значительного роста цен на SSD-накопители. В ближайшее время нам придется расплачиваться за эти устройства на 50% выше текущих цен.

реклама

Одним из самых значительных достижений последних лет являются твердотельные накопители. В настоящее время лишь немногие владельцы ПК или ноутбуков представляют себе работу без использования SSD-накопителя. Более плавная загрузка игр, моментальная загрузка операционной системы Windows и, в конечном итоге, ускоренное копирование файлов - это лишь несколько ключевых преимуществ данных устройств по сравнению со старыми жесткими дисками.

В течение последних нескольких месяцев наблюдалось стабильное снижение цен на SSD-накопители. Многие пользователи могли приобрести устройства данного типа с достаточно высокой производительностью по привлекательным ценам. Если вы планируете приобрести новый игровой компьютер или просто нуждаетесь в отдельном SSD-накопителе, то сейчас наиболее подходящее время для совершения покупки.

Отчет TrendForce ясно показывает, что мы можем ожидать резкого роста цен на SSD-накопители в 2024 году. В данном случае речь идет о повышении до 50% текущих цен. Говорят, что это связано с эффектом роста цен на NAND-память, что, конечно же, отразится на росте цен на полупроводниковые накопители.

Крупнейшие мировые поставщики, такие компании, как Samsung, Kioxia, Micron и SK Hynix, должны обеспечить достижение соответствующей точки безубыточности. По этой причине цены на SSD будут стремительно расти. На мировом рынке флэш-памяти NAND Samsung принадлежит 31,4% акций. Далее расположились: SK, Western Digital и японская компания Kioxia.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако не совсем ясно, когда именно стоит ожидать роста цен на SSD-устройства. Однако в том же отчете указывается, что это произойдет в 2024 году, и цены на отдельные устройства будут постепенно расти.

#ssd #ssd-накопители #nand-память
Источник: pcgamesn.com
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Аналитики рекомендуют закрыть вопрос с покупкой современного SSD как можно скорее
В 2024 году цены на SSD могут взлететь на 50%
SSD в 2024 году резко подорожают – эксперты прогнозируют рост стоимости чипов NAND на 50%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
10
Иранский военный корабль вошел в акваторию Красного моря
3
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
16
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел рождение звезд в другой галактике
1
Стандартный Redmi Note 13 6/256 ГБ будет стоить $250
2
США потребовали от компании ASML Holding NV отменить отправку своего оборудования в Китай
2
12 смартфонов Xiaomi получат глобальную версию HyperOS в рамках первой волны 2024 года
1
В 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем
5
GeForce RTX 4090 обошла Radeon RX 7900 XTX на внушительные 42% — в Alan Wake 2 отрыв составил 73%
19
Samsung планирует несколько предложений по предзаказу Galaxy S24 Ultra
+
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
12
Вышло демо Road to Vostok – шутера, название и действие которого предполагает нападение на Россию
4
Платформа Steam опубликовала свой ежемесячный отчёт по используемому пользователями железа
3
Официальный представитель ВСУ заявил, что речь о появлении на Украине F-16 больше не идет
2
ИИ создал инновационный антибиотик впервые за более чем 60 лет
+
"ВО": Ракета ВКС РФ в Киеве поразила бункер с генералом в должности заместителя Залужного
2
GitHub запускает чат-Copilot для всех разработчиков кода
+
Новые снимки минивэна Jikrypton доказывают наличие передних и задних боковых раздвижных дверей
+
Xiaomi выпустила 100-ваттную автомобильную зарядку
5
Российский ритейлер случайно опубликовал характеристики GeForce RTX 3050 6 ГБ за месяц до релиза
7

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
33
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
6
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
19
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
38
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
1
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
В столице Приамурья строят фонтанный комплекс аналогов которому нет на всей территории Евразии
+
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
10:50
По тестам 80 градусов, у кого выше меняем термопасту
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
-=metallist=-
10:49
1 января во Львове уничтожен музей Шухевича, после удара по нему БПЛА «Герань-2». 1 января ПВО РФ сбит истребитель «Су-27» ВВСУ у Великоалександровки – Днепропетровской области. 1 января в районе н....
У ВСУ замечены 155-миллиметровые боеприпасы индийского производства
-=metallist=-
10:49
2 декабря уничтожены: в Киеве, помимо оружейного завода «Маяк», цеха предприятия «Радиоизмеритель», по производству авиационной аппаратуры и функциональной микроэлектроники, где в 2021 году собрали 2-...
У ВСУ замечены 155-миллиметровые боеприпасы индийского производства
Sergey Dusakov
10:49
США купит компанию и будет торговать с Китаем, получая прибыль, вонючие голландцы ничего не получат.
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
Ник Хобо
10:44
Это и есть рпг, когда геймдизайнер наваливает тандем возможностей и даже сам не в состоянии предсказать все пути развития. Но сонибои конечно фапают на хорайзон 2, это же один в один Mass Effect 2: ми...
Прогноз Matrixport об отклонении заявок на ETF вызвал отвал цены биткоина ниже $40 000
Lubitel 32
10:39
Это было прекрасное время когда за RX570 просили 30к
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
Shatun29
10:26
Высер чтобы побежали покупать. На новинки может цена и будет выше, а так для виду поднимут, чтобы распродать остатки старья и потом новинки выкинут.
Зарубежные аналитики утверждают, что твердотельные накопители в 2024 году резко подорожают
Shatun29
10:24
Не штаты, а их филиалы, к штатам своим так не относятся)))
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
Shatun29
10:23
В пендостане правят бывшие английские королевские семьи, какая демократия там может быть?
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
Grotlon
10:15
Из его замеров следует, что IPC у ARM-ядер Apple по меньшей мере в 1,5 выше, чем у современных x86-ядер. Если бы они еще и могли работать на частотах порядка 5 GHz.
Процессоры Intel Meteor Lake демонстрируют снижение IPC по сравнению с Raptor Lake
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем