Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Девушка-подросток стала жертвой виртуального группового изнасилования
В ходе первого в своем роде расследования полиция Великобритании расследует первый зарегистрированный случай сексуального насилия в метавселенной.

реклама

В метавселенной девочка-подросток стала жертвой виртуального изнасилования. Британская полиция расследует это дело и рассматривает возможность введения новых правил. «Мы должны понимать, что в мире иммерсивных цифровых медиа мы обязаны серьезно относиться к таким вопросам», — подчеркивает Джеймс Клеверли, министр внутренних дел Великобритании.

реклама

Метавселенная представляет собой пространство, где с использованием виртуальной и дополненной реальности мы можем встречаться с другими людьми. Благодаря VR-гарнитурам мы погружаемся в онлайн-мир, который по максимуму напоминает реальный. Пользователи игр, наподобие Horizon Worlds, имеют возможность создавать собственные аватары, то есть анимированные представления самих себя в сети, и после этого контролировать свои движения и поведение. Проблема заключается в том, что наш опыт – и особенно злоупотребления – в виртуальном мире фактически влияют на наше психическое состояние.

Британская полиция призывает принять законы для борьбы с волной сексуальных преступлений в виртуальной реальности, поскольку нынешние законы не предназначены для этого. Дополнительной проблемой является размытие географических границ в метавселенной, что затрудняет определение того, какой правоохранительный орган обладает юрисдикцией над конкретным инцидентом, когда пользователи и злоумышленники находятся в разных странах, - сообщает Daily Mail.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Случай с британской девочки-подростком, к сожалению, не единичный. Пользователи социальной сети/протометавселенной Horizon World, основанной Марком Цукербергом, ранее сообщали о сексуальном насилии. Игроки также столкнулись с гомофобными и расистскими оскорблениями в виртуальном мире. Они также стали свидетелями насилия с применением огнестрельного оружия.

#игры #метавселенная #vr #виртуальное изнасилование #изнасилование в метавселенной
Источник: dailymail.co.uk
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Показана ультра-реалистичная версия Cyberpunk 2077 с трассировкой путей и модами
Steam официально прекратил поддержку Windows 7 и Windows 8
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
14
Энтузиаст проверил, может ли ИИ качественно обходить защиту от ботов
1
В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
4
Иранский военный корабль вошел в акваторию Красного моря
2
3 января исполняется 15 лет с добычи первого блока в сети Биткоин
+
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел рождение звезд в другой галактике
1
Стандартный Redmi Note 13 6/256 ГБ будет стоить $250
2
В 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем
5
Intel Core 1-го поколения Ultra Meteor Lake превосходит процессоры AMD Ryzen 7000
15
США потребовали от компании ASML Holding NV отменить отправку своего оборудования в Китай
+
На кремниевой матрице процессора i386 обнаружены инициалы текущего генерального директора Intel
+
GeForce RTX 4090 обошла Radeon RX 7900 XTX на внушительные 42% — в Alan Wake 2 отрыв составил 73%
19
12 смартфонов Xiaomi получат глобальную версию HyperOS в рамках первой волны 2024 года
+
Эксперты назвали основные причины популярности песни из «Холодного сердца»
1
Резервные копии WhatsApp теперь отнимают места на Google Диске
1
NASA более двух месяцев не может вскрыть контейнер с образцами астероида
+
Samsung планирует несколько предложений по предзаказу Galaxy S24 Ultra
+
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
+
Для Heroes of Might and Magic III Horn of the Abyss вышло долгожданное и крупнейшее обновление с новым замком и кампанией
3
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
6

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
17
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
20
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
4
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
41

Сейчас обсуждают

daimos
16:27
Новый год всё ж таки, такая обширная тема для творчества, а тут снова хренью страдают в лучших традициях. Еще скажи, что техническая статья для тематического ресурса.
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
Яков Рудев
16:24
А сразу писать и тестировать проги перед выпуском нельзя?
Google, Microsoft и Apple, устранили критические уязвимости на своих платформах
daimos
16:22
И тут вдруг англо-саксы подумали, а, может, и пшеков нах послать как и хохлов, а то заиграются еще
Министр иностранных дел Польши призвал Запад поставить Киеву ракеты большей дальности для ударов по России
daimos
16:20
Там по-любой победе что-то будет
Трамп активно борется за участие в предвыборной гонке в штате Мэйн
daimos
16:18
Усë нормально, чел пытается отдыхать, не отрываясь от производства, только закусывать надо
Steam официально прекращает поддержку Windows 7 и Windows 8
Сергей Ильичев
16:15
Жертва ЕГЭ,ты живёшь только потому,что были такие люди как Ленин и Сталин!
Из истории пьянства на Руси или кто споил Россию
E. S.
16:14
Всего 700ватт? Слабаки! )))
Завершены испытания и монтаж самого длинного наземно-подводного силового кабеля
Циклон-Б
16:14
ты вечно недовольный, пыня вас жалеет очень сильно
Западная пресса пророчит канцлеру ФРГ Шольцу отставку в этом году
Amon Amarth
16:12
Это очень близорукое мнение. Во времена золотой лихорадки в Америке многие люди действительно разбогатели. В основном те, кто продавали лопаты и снаряжение. Предлагаю провести аналогию самостоятельно...
Первая секретная миссия в космосе по добыче драгоценных металлов планируется в 2024 году
Weismar
16:12
Старфилд отличная игра незаслуженно захейченная стадными дураками, Блядур гей распиаренное фуфло про похождения ЛГБТ
Итоги «Премии Steam 2023»: игрой года ожидаемо стала Baldur’s Gate 3, но и у Starfield получилось забрать один трофей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем