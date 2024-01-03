В ходе первого в своем роде расследования полиция Великобритании расследует первый зарегистрированный случай сексуального насилия в метавселенной.

В метавселенной девочка-подросток стала жертвой виртуального изнасилования. Британская полиция расследует это дело и рассматривает возможность введения новых правил. «Мы должны понимать, что в мире иммерсивных цифровых медиа мы обязаны серьезно относиться к таким вопросам», — подчеркивает Джеймс Клеверли, министр внутренних дел Великобритании.

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Метавселенная представляет собой пространство, где с использованием виртуальной и дополненной реальности мы можем встречаться с другими людьми. Благодаря VR-гарнитурам мы погружаемся в онлайн-мир, который по максимуму напоминает реальный. Пользователи игр, наподобие Horizon Worlds, имеют возможность создавать собственные аватары, то есть анимированные представления самих себя в сети, и после этого контролировать свои движения и поведение. Проблема заключается в том, что наш опыт – и особенно злоупотребления – в виртуальном мире фактически влияют на наше психическое состояние.

Британская полиция призывает принять законы для борьбы с волной сексуальных преступлений в виртуальной реальности, поскольку нынешние законы не предназначены для этого. Дополнительной проблемой является размытие географических границ в метавселенной, что затрудняет определение того, какой правоохранительный орган обладает юрисдикцией над конкретным инцидентом, когда пользователи и злоумышленники находятся в разных странах, - сообщает Daily Mail.

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Случай с британской девочки-подростком, к сожалению, не единичный. Пользователи социальной сети/протометавселенной Horizon World, основанной Марком Цукербергом, ранее сообщали о сексуальном насилии. Игроки также столкнулись с гомофобными и расистскими оскорблениями в виртуальном мире. Они также стали свидетелями насилия с применением огнестрельного оружия.