Китайские разработчики гиперзвукового оружия якобы создали самый мощный в мире вращающийся детонационный двигатель, названный "революционным".

Китайские инженеры утверждают, что разработали самый мощный в мире роторно-детонационный двигатель. В конструкции используется революционная система, предлагающая двойной режим с вращательной детонацией и наклонной детонацией. Агрегат призван обеспечивать отличные характеристики, разгоняя машину до скорости 16 Маха и достигая высоты до 30 км. Это может существенно улучшить межконтинентальные перелеты.

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Революционный китайский двигатель был разработан Чжан Инном и его командой в Пекинском институте энергетического машиностроения. Его подробная статистика в настоящее время неизвестна, но общий обзор появился в газете South China Morning Post. Из раскрытой информации следует, что установка будет работать в двух уже упомянутых режимах. В первом система работает как детонационный двигатель непрерывного действия (РДЭ), в котором наружный воздух смешивается с топливом и воспламеняется, создавая ударную волну. Волна распространяется в кольцевой камере, которая, в свою очередь, воспламеняет больше топлива и сохраняет тягу. Скорость, достигаемая в этом режиме, должна составить до 7 Маха.

Второй режим активируется при превышении вышеуказанной скорости. Ударная волна перестает вращаться и фокусируется на круглой платформе в задней части двигателя. Это создает почти прямолинейную тягу с диагональным форматом детонации, при котором топливо самодетонирует при достижении задней платформы. Детонация вызвана огромным количеством воздуха, поступающим с большой скоростью. Исследования показывают, что технологии могут трансформировать до 80% химической энергии в кинетическую энергию и обеспечить скорость до 16 Маха.

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Согласно сообщению South China Morning Post, новый двигатель был нетребователен в условиях эксплуатации и не показал серьезных проблем с производительностью в типичных сценариях. Однако сами ученые указывают, что метод переключения между режимами работы нуждается в доработке, поскольку переход от вращательного режима детонации к косому не всегда был плавным.