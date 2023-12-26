Поклонники игры The Elder Scrolls V: Skyrim получили новый мод, размер которого можно сравнить с официальными DLC.

Не только Fallout, но и The Elder Scrolls V: Skyrim также получит мод, размер которого может соперничать с размером многих DLC. Мы также узнали официальную дату выхода этого необычного дополнения.

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Создатели фанатского расширения для The Elder Scrolls V: Skyrim под названием Apotheosis недавно сообщили, что оно появится в 2025 году. По этому поводу был опубликован совершенно новый видеотрейлер:





Apotheosis является модом/расширением, действие которого разворачивается в мрачном фэнтезийном мире, с, как обещают авторы, очень интересной историей и большим открытым миром, который, конечно же, можно исследовать. Здесь ключевую роль играют сюжет, задания и повествование. Команда объявляет, что большое внимание уделяется свободе, которую игра предлагает игрокам — или, по крайней мере, это одно из их основных предположений на данный момент.

Apotheosis — не единственное такое большое фанатское расширение для Skyrim. Wyrmstooth также добавляет массу новых квестов и целую дополнительную сеть подземелий и подземелий для посещения. Другой мод предлагает элементы из «Ведьмака», а Dragon Hall Tavern — это мод объемом 2 ГБ, который позволяет игрокам открывать для себя новые задания, локации, новую арену и многие другие элементы. Существует даже мод, вдохновленный серией Castlevania, создатели которого черпали вдохновение из Shadow of Mordor, особенно когда речь идет о системе Nemesis. И наконец, последний, но не самый худший мод добавляет в игру целых шесть новых островов, которые игроки смогут исследовать.

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Однако, прежде чем устанавливать какой-либо из этих модов, помните, что последнее обновление игры может нарушить совместимость с некоторыми из них. Будем надеяться, что создателям удастся быстро исправить ситуацию, ведь на данный момент играть с модами может быть довольно рискованно.