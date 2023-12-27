В интернете появилась информация о том, что создатели серии Grand Theft Auto работают над совершенно новым проектом. Узнайте, что о нем известно.

В СМИ появилась информация, что Rockstar Games с момента выпуска Red Dead Redemption 2 работает над совершенно новым брендом.

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Данная информация поступила от человека, принимавшего участие в публикации исходного кода GTA V. По его словам, Rockstar Games работает над новым брендом. Причем для этого была привлечена очень популярная сторонняя студия. Утверждается, что работа над новой игрой ведется с 2018 года, то есть началась вскоре после выхода Red Dead Redemption 2.

В октябре 2023 года Take-Two подала заявку на регистрацию товарного знака для проекта под кодовым названием Project Ethos, хотя неясно, будет ли товарный знак использоваться для упомянутого нового IP. В 2021 году во время встречи с инвесторами представители компании рассказали, что готовят более 60 новых релизов, 23 из которых — самые захватывающие. Они должны были быть выпущены в период с апреля 2022 года по март 2024 года. Таким образом, патент может относиться к любому из этих проектов.

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По словам информатора, сейчас ведется работа над двумя новыми IP – один из них представляет собой возрожденный проект под названием (ориентировочно) "Agent", а действие второго будет происходить в мире средневекового фэнтези. "Agent" выйдет позже, для консолей следующего поколения, хотя эта игра уже находится на продвинутой стадии. Что касается геймплея «средневекового фэнтези», это может быть совершенно новый путь для Rockstar, который должен конкурировать с Elder Scrolls или Elden Ring. Кроме того, ожидается, что игровой процесс пойдет в совершенно новом и беспрецедентном направлении, с акцентом на ручное оружие и магию.