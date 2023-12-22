Volkswagen вынужден ввести беспрецедентную программу экономии, чтобы выжить. Опубликовано специальное заявление автопроизводителя.

Сообщается, что на встрече с представителями профсоюза IG Metall глава бренда Томас Шафер заявил, что «ситуация очень критическая». Он считает, что Volkswagen больше не является конкурентоспособным брендом. Более того, он заявил, что из-за ситуации, в которой оказался бренд, без заметных сокращений не обойтись.

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Немецкий производитель и профсоюзные активисты договорились о действиях, которые, как ожидается, позволят сэкономить €10 миллиардов к 2026 году, сообщает Automotive News Europe со ссылкой на Bloomberg и Reuters.

Такая ситуация обусловлена, прежде всего, тем, что заказы на автомобили, особенно электрические, оказались ниже ожиданий. В последнее время у немецкого производителя возникла масса проблем с заводом по производству электромобилей. Например, его заставили перейти с трехсменной работы на двухсменную.

В специальном заявлении Volkswagen сообщил, что намерен добиться этого, сосредоточив внимание на трех направлениях: «оптимизация затрат на материалы и продукцию, снижение постоянных и производственных затрат и увеличение доходов». Одной из мер, направленных на экономию средств, является сокращение сроков разработки новых моделей с 50 месяцев до трех лет. Благодаря этому автомобили будут быстрее выводиться на рынок. Немецкий производитель рассчитывает, что к 2028 году это позволит сэкономить более €1 миллиарда.

Еще одним шагом является сокращение ровно наполовину всего количества тестовых автомобилей в отделе технического развития, поскольку, по мнению Volkswagen, «цифровизация и технологический прогресс позволяют проводить больше испытаний на испытательных стендах». Такие действия, в свою очередь, могли бы сэкономить примерно €400 миллионов в год.

В Volkswagen также отметили, что весь концерн сосредоточен на «выборочном сокращении административных должностей» и будет стремиться сократить расходы на персонал на 20%. Вакантные должности, как правило, не заполняются, но в компании отметили, что могут быть исключения. Немецкий производитель также заявил, что максимально воспользуется демографической кривой, в результате которой бэби-бумеры выйдут на пенсию в ближайшие несколько лет, и включит программу частичного выхода на пенсию для всех сотрудников, родившихся в 1967 году (и в 1968 году в случае людей со значительными ограничениями жизнедеятельности). Немецкий производитель сообщил, что все необходимые действия будут реализованы в следующем году.

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Вышеупомянутый руководитель бренда Томас Шафер утверждает, что это «самая комплексная программа» в истории Volkswagen. Бренд ожидает значительной экономии в очень короткие сроки, поскольку его расчеты показывают, что только в 2024 году он сэкономит €4 миллиарда.