Что именно означает название средства WD-40 и все ли способы его применения вы знаете
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WD-40 – универсальное средство, широко известное и используемое во всем мире. Однако мало кто осознает весь спектр возможностей, которые открывает WD-40.
Вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле означает название WD-40? Знаете ли вы, для чего его можно использовать? Если нет, то эта статья для вас.
Откуда появилось название WD-40?
WD-40 – это аббревиатура, происходящая от английского термина «Water Displacement», что в переводе означает «вытеснение воды». Такое название не случайно, ведь изначальной целью создания этого средства было предотвращение коррозии путем вытеснения воды. Создателями этого продукта, созданного в 1953 году, являются трое американцев из Сан-Диего. Однако желаемого эффекта они добились не сразу. Лишь после 40 попыток удалось создать средство, эффективно предотвращающее коррозию.
Вначале WD-40 в основном использовался в качестве растворителя и средства для обезжиривания. Однако со временем разные люди начали открывать для себя другие, незаявленные способы применения этого препарата. Не совсем ясно, когда именно к нему пришла мировая известность. Интересно, что состав WD-40 по сей день остаётся тайной. Несмотря на многочисленные попытки ее узнать, никто не может точно определить, что именно и в каких пропорциях содержит это уникальное средство.
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Типичное применение WD-40:
- смазка и ослабление различных видов соединений и шарниров,
- удаление грязи и копоти в различных механизмах,
- устранение ржавчины и защита от ее повторного появления,
- защита от влаги,
- помогает открутить неподатливые винты и болты.
Однако у WD-40 есть и множество менее очевидных применений.
Другие области применения WD-40:
- удаляет пятна с посуды из нержавеющей стали,
- смягчает кожаные материалы, такие как обувь, одежда, обивка и другие,
- очищает и смазывает струны инструментов,
- позволяет очистить стеклянные двери от водный пятен,
- защищает зеркала от запотевания,
- предотвращает скрип дверей, окон и других механизмов,
- удаляет отложения в унитазах,
- придает полам блеск, давая эффект, аналогичный эффекту после нанесения воска, не делая поверхность скользкой,
- хорошо удаляет пятна с ковров, хотя требует использования его в сочетании с теплой водой и мылом,
- облегчает удаление жевательной резинки с ковров и других поверхностей,
- помогает удалить пятна от помидоров с одежды,
- удаляет следы скотча и других трудноудаляемых наклеек,
- хорошо очищает керамическую плитку от чернил, лака для ногтей и помады.
WD-40 стал популярным средством благодаря своей универсальности и эффективности. Однако важно использовать его в соответствии с рекомендациями производителя, не допускать попадания в глаза и на кожу, а также применять в местах, где он может легко воспламениться.
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