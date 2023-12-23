WD-40 – универсальное средство, широко известное и используемое во всем мире. Однако мало кто осознает весь спектр возможностей, которые открывает WD-40.

Вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле означает название WD-40? Знаете ли вы, для чего его можно использовать? Если нет, то эта статья для вас.

Откуда появилось название WD-40?

WD-40 – это аббревиатура, происходящая от английского термина «Water Displacement», что в переводе означает «вытеснение воды». Такое название не случайно, ведь изначальной целью создания этого средства было предотвращение коррозии путем вытеснения воды. Создателями этого продукта, созданного в 1953 году, являются трое американцев из Сан-Диего. Однако желаемого эффекта они добились не сразу. Лишь после 40 попыток удалось создать средство, эффективно предотвращающее коррозию.

Вначале WD-40 в основном использовался в качестве растворителя и средства для обезжиривания. Однако со временем разные люди начали открывать для себя другие, незаявленные способы применения этого препарата. Не совсем ясно, когда именно к нему пришла мировая известность. Интересно, что состав WD-40 по сей день остаётся тайной. Несмотря на многочисленные попытки ее узнать, никто не может точно определить, что именно и в каких пропорциях содержит это уникальное средство.

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Типичное применение WD-40:

смазка и ослабление различных видов соединений и шарниров,

удаление грязи и копоти в различных механизмах,

устранение ржавчины и защита от ее повторного появления,

защита от влаги,

помогает открутить неподатливые винты и болты.

Однако у WD-40 есть и множество менее очевидных применений.

Другие области применения WD-40:

удаляет пятна с посуды из нержавеющей стали,

смягчает кожаные материалы, такие как обувь, одежда, обивка и другие,

очищает и смазывает струны инструментов,

позволяет очистить стеклянные двери от водный пятен,

защищает зеркала от запотевания,

предотвращает скрип дверей, окон и других механизмов,

удаляет отложения в унитазах,

придает полам блеск, давая эффект, аналогичный эффекту после нанесения воска, не делая поверхность скользкой,

хорошо удаляет пятна с ковров, хотя требует использования его в сочетании с теплой водой и мылом,

облегчает удаление жевательной резинки с ковров и других поверхностей,

помогает удалить пятна от помидоров с одежды,

удаляет следы скотча и других трудноудаляемых наклеек,

хорошо очищает керамическую плитку от чернил, лака для ногтей и помады.

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WD-40 стал популярным средством благодаря своей универсальности и эффективности. Однако важно использовать его в соответствии с рекомендациями производителя, не допускать попадания в глаза и на кожу, а также применять в местах, где он может легко воспламениться.