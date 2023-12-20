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Представлен самый мощный робот-гуманоид за 150 000 долларов - разбираемся на что он способен
Создана прорывная технология, лежащая в основе робота, который может превзойти человека в силе.

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Компания Unitree представляет своего робота – H1 как вершину инженерной мысли. Предполагается, что роботы такого типа будут такими же популярными и доступными, как смартфоны или дроны.

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Двуногий гигант имеет рост 1,80 м и вес 45 кг. Оснащенный усовершенствованной системой привода, он обладает поистине впечатляющей маневренностью, а также обладает значительной силой, скоростью и гибкостью. Он может двигаться со скоростью, близкой к человеческой, достигая примерно 5,4 км в час, и может сохранять равновесие даже после того, как его пинают или толкают. То, как он сохраняет равновесие, действительно впечатляет. Обнаружение объектов в окружающей среде также находится на самом высоком уровне, доступном в настоящее время, благодаря усовершенствованному лидару и камере, чувствительной к глубине. Таким образом, он эффективно передвигается даже в запутанной обстановке и ловко обходит все препятствия. Он может работать как в контролируемых лабораторных условиях, так и в городских джунглях.

Unitree Robotics, представляя своего робота, заверяет, что H1 — это робот, способный выполнять различные задачи, например: перемещать объекты, открывать двери или даже… танцевать. Более того, он может общаться с людьми с помощью речи и жестов, что заставляет нас через некоторое время забыть, что это машина. И это несмотря на то, что он пока не способен имитировать типичное человеческое поведение.


Модульная структура робота позволяет адаптировать его под нужды пользователя, и в ближайшее время компания планирует добавить «руки». роботу, что еще больше расширит его возможности. Таким образом, H1 сможет выполнять еще более сложные задачи, например, управлять инструментами или оборудованием. Цена H1 – около $150 000. Это солидная сумма, но по сравнению с конкурирующими роботами, в том числе: Atlas от Boston Dynamics (до 1 миллиона долларов!), почти что даром. У Unitree смелые планы в отношении цен на будущее: роботы должны быть еще более доступными — точно так же, как смартфоны или планшеты.

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Официальная премьера может состояться уже в 2024 году, и сейчас Unitree работает над улучшением дизайна, чтобы представить свое детище во всей красе.

#робот #робот-гуманоид #unitree robotics
Источник: foxnews.com
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