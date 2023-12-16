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Прорывная технология передачи электроэнергии без кабелей становится фактом
Raytheon получила контракт на 10 миллионов долларов от DARPA на проектирование и разработку беспроводной ретрансляционной системы, способной без проводов передавать энергию от наземных источников на большую высоту для работы беспилотных систем, датчиков.

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Более ста лет назад Никола Тесла, знаменитый изобретатель, провел эксперименты, которые должны были привести к передаче энергии без использования кабелей. Теперь это видение становится реальностью в США.

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Агентство DARPA, которое занимается разработкой передовых технологий для армии США, дало задание компании Raytheon создать систему, которая осуществит идеи Николы Теслы. Это технология, которая позволит питать различные электронные устройства, не используя кабели. Проект POWER, который является революцией XXI века, предусматривает создание небольшого передатчика, который можно будет установить на беспилотные дроны и передавать большие объемы энергии на военную технику на поле боя. Эта технология также может быть применена в повседневной жизни, позволяя заряжать смартфоны и использовать бытовую технику без доступа к розетке. Raytheon должна разработать прототип устройства для передачи оптических лучей в течение двух лет. В настоящее время Пентагон также работает над проектом беспроводной передачи энергии с помощью специальных космических дронов, которые будут забирать энергию с орбитальных солнечных электростанций и передавать ее на Землю. Эта технология имеет большое значение для военных операций, когда доступ к энергии может быть ограничен.

«Во время операций на передовой энергия не всегда доступна. Поэтому способность производить, хранить и перераспределять его имеет решающее значение. Эта технология создана для того, чтобы наши военные производили энергию там, где это безопасно и эффективно, и легко распределяли ее на другие платформы», - сказал президент отдела передовых технологий компании Raytheon.

Пентагон явно выражает свое стремление обеспечить свою армию неограниченным доступом к электроэнергии даже в самых неблагоприятных условиях. Благодаря прямой передаче энергии, возможно ожидать разработки практических танков и бронемашин, работающих на электродвигателях, без необходимости устанавливать громоздкие и тяжелые батареи.

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#darpa #raytheon #никола тесла #беспроводная передача энергии
Источник: uasvision.com
9
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