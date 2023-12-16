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Палата представителей США санкционировала расследование по импичменту Джо Байдена
Палата представителей США санкционировала расследование по импичменту президента США Джо Байдена, причем все республиканцы поддержали это.

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Палата представителей приняла решение официально начать расследование по импичменту Джо Байдена. Это дает комитету возможность получить доступ к показаниям свидетелей и документам. Вопрос о том, будет ли объявлен импичмент президенту США, остается открытым. Обвинения в коррупции, выдвинутые против него, являются серьезными.

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Международное агентство Associated Press заявило, что Палата представителей США одобрила расследование по импичменту Джо Байдена! Политики проголосовали за официальное разрешение расследования, направленного на его отстранение от должности президента США. Все республиканцы проголосовали за судебное производство, несмотря на некоторые опасения некоторых членов партии, что расследование пока не обнаружило никаких доказательств неправомерных действий президента. За расследование проголосовало 221 республиканец, против — 212 демократов. Отмечается, что это чисто формальный шаг, и решение не имеет политической мотивации.

Решающим фактором для голосования стал отказ сына президента, Хантера Байдена, явиться перед комитетом. Республиканцы обвиняют президента в том, что он и его семья получали выгоду от решений, принятых во время его работы вице-президента с 2009 по 2017 годы, которые должны были повлиять на интересы Хантера. Одним из таких случаев является дело украинской энергетической компании Burisma. Хантер Байден был членом совета директоров этой компании и получал щедрые гонорары в то время, когда Джо Байден занимал должность вице-президента. «Мы застряли, когда дело дошло до отслеживания фактов. Белый дом мешает этому расследованию, не позволяя свидетелям явиться или предоставить тысячи страниц документов. У нас нет другого выбора, кроме как исполнить наш обязанности по Конституции», - заявил лидер республиканцев.

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Формально комитеты Палаты представителей начали процесс импичмента еще в сентябре, однако пока расследование не дало значительных результатов. Агентство Reuters подчеркнуло, что не представлено никаких доказательств, подтверждающих обвинения в коррупции против президента. Республиканцы надеются, что новое решение обеспечит доступ к документам и показаниям свидетелей, связанных с обвинениями в коррупции со стороны противников Байдена.

#сша #джо байден #импичмент #палата представителей сша
Источник: bloomberg.com
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