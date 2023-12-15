Еще до официальной премьеры, которая скоро состоится, мы узнали, что предложат две новые модели из серии Redmi Note 13.

Серия Redmi Note 13 постепенно расширяется, как и линейка Redmi Note 12. И так же, как и в его случае, к нему присоединятся модели без 5G-модемов — Redmi Note 13 4G и Redmi Note 13 Pro 4G. В Интернете появилась обширная информация о них.

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Оба смартфона будут оснащены AMOLED-дисплеями с диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+ 2400х1080 пикселей с функцией обновления изображения 120 Гц и стеклом Corning Gorilla Glass. Оба также будут доступны как минимум в двух конфигурациях памяти: 8/256 ГБ и 12/512 ГБ, хотя не исключено, что Xiaomi выпустит на рынок и другие.

Общими чертами обоих смартфонов также станут 8-мегапиксельная камера со сверхширокоугольным объективом и камера с 2-мегапиксельным сенсором (назначение ее пока неизвестно) на задней панели, а также Bluetooth 5.2., NFC, две SIM-карты (2 нано-SIM), разъем для наушников 3,5 мм и предустановленная операционная система Android 13 с оболочкой MIUI 14.

Так в чем же будет разница между Xiaomi Redmi Note 13 4G и Redmi Note 13 Pro 4G? Первый получит процессор Qualcomm Snapdragon 685 и основную камеру на 108 Мп, второй – систему MediaTek (вероятно, Helio G99) и задней камерой с матрицей 200 Мп. Кроме того, Redmi Note 13 4G будет весить 188,5 грамм, а Redmi Note 13 Pro 4G — 187 грамм.

Когда же Xiaomi официально представит новые смартфоны серии Redmi Note 13?

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Xiaomi объявила, что выпустит серию Redmi Note 13 в Индии 4 января 2024 года, и это кажется прекрасной возможностью расширить линейку, включив в нее Redmi Note 13 4G и Redmi Note 13 Pro 4G.