Трейлер GTA 6 вызвал небывалый интерес. Это доказало, что GTA 6 одна из самых ожидаемых игр в мире.

У нас есть еще одно неоспоримое подтверждение того, что Grand Theft Auto 6 является самой ожидаемой компьютерной игрой. Трейлер этой игры установил новый рекорд платформы YouTube. Продолжительность трейлера GTA 6 составляет всего 90 секунд, но он набрал 93 миллиона просмотров на YouTube всего за 24 часа. Это быстро стало самым просматриваемым видео (в течение 24 часов) на портале YouTube, учитывая все возможные категории, за исключением музыки.

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Трейлер GTA 6 вызвал такой интерес, что навсегда останется в истории. На YouTube есть только два видео, которые набрали большую ежедневную популярность, чем этот трейлер – музыкальные клипы группы BTS под названием "Butter" и "Dynamite".

Однако рекорды, установленные трейлером Grand Theft Auto 6, не ограничиваются только этим. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что это самый просмотренный трейлер любой видеоигры на YouTube. На данный момент видео уже набрало 147 миллионов просмотров, и это число продолжает расти.





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Все эти факты свидетельствуют о том, что GTA 6 – игра, на которую люди невероятно сильно ждут. Сам трейлер активно анализируют и изучают поклонники культовой серии игр от Rockstar Games. Фанаты исследуют его на предмет культурных отсылок и пасхалок.