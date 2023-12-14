Предпродажи новых смартфонов компании Samsung впечатляют уже на данном этапе! А что будет после 17 января, когда пройдет официальный ивент? Корейцы прогнозирую миллионные продажи для флагманских смартфонов.

До премьеры новых смартфонов Samsung Galaxy S24 осталось всего несколько недель. Есть много признаков того, что корейская компания возлагает действительно большие надежды на продажи этой премьеры.

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17 января состоится ивент, в ходе которого компания Samsung представит новые, флагманские смартфоны семейства Galaxy S24. Интересно, что по прогнозам корейской компании, новые устройства будут пользоваться большой популярностью среди покупателей.

Смартфоны серии Galaxy S23, анонсированные в начале этого года, уже успели найти действительно большую группу покупателей. По неофициальной статистике, все модели уже проданы более чем 25 миллионам покупателей.

Однако ожидается, что новое поколение этих устройств будет продаваться еще лучше. По планам Samsung, в следующем году покупателям будет поставлено около 35,2 млн устройств серии Galaxy S24.

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Интересно, что наибольшим интересом у покупателей, как ожидается, будет пользоваться топовый Galaxy S24 Ultra — в этом случае ожидается, что продажи достигнут 15,9 млн штук. Следующей по популярности моделью является базовая модель Galaxy S24 (13,5 млн штук), а Galaxy S24+, как ожидается, найдет покупателей для 5,8 млн устройств.