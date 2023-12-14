В Японии провели серию «статических испытаний на огнестойкость» для ракеты-носителя Zero, ракетный двигатель работал на биометане, произведенного из коровьего навоза.

В СМИ появилась информация, что японский космический стартап Interstellar Technologies испытал прототип ракетного двигателя, работающего на жидком биометане, полученном из коровьих фекалий. Это исследование оказалось успешным и может стать настоящим прорывом в освоении космического пространства.

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Стартап достиг важной вехи в области экологии и космических технологий, успешно протестировав ракетный двигатель, работающий на жидком биометане, который изготовили из экскрементов коров. Планируется, что это инновационное решение будет реализовано уже в 2025 году, что станет еще одним шагом на пути к устойчивому будущему освоения космоса. Серия «статических огневых испытаний» для ракеты-носителя «Zero» состоялся на стартовом комплексе космодрома Тайки на Хоккайдо.

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Во время тестового запуска двигатель генерировал впечатляющее горизонтальное пламя. Сотрудничество с Air Water позволило разработать региональную замкнутую цепочку поставок, которая может принести многочисленные экологические выгоды для окружающей среды. Этот проект может не только произвести революцию в космической отрасли, но и представлять собой инновационный подход к экономике замкнутого цикла, привлекая местных фермеров к производству биогаза из экскрементов крупного рогатого скота. В результате биометан будет перерабатываться в экологическое ракетное топливо, что устраняет необходимость использования традиционных источников.