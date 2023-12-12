Какая судьба ожидает индустрию магазинов приложений? Компания Google проиграла судебное разбирательство компании Epic Games.

Присяжные утверждают, что Google нарушала антиконкурентные правила, нанесла ущерб Epic и незаконно внедрила свою систему оплаты для разработчиков. Поражение Google в суде от создателей игры Fortnite, компании Epic Games, может потрясти дуополию магазинов приложений с Apple, которая приносит около 200 миллиардов долларов в год и определяет, как миллиарды пользователей мобильных устройств пользуются этими устройствами. Убытки, которые были присуждены в Сан-Франциско в понедельник, наносят серьезный удар бизнес-модели этих двух компаний в сфере приложений, где они берут комиссию до 30 процентов с разработчиков программного обеспечения, которые обычно имеют мало других вариантов. Epic потратила много времени на борьбу против этой практики и в конечном итоге смогла добиться того, чтобы федеральное жюри признало неправильность действий подразделения Alphabet Google, которое вело себя нечестно и является монополистом.

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«Здесь начнут падать домино», — заявил Тим Суини, исполнительный директор Epic, в интервью после вынесения приговора. «Конец 30% не за горами».

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Скорее всего, это дело ускорит ослабление правил магазинов приложений, которые уже вызывают критику со стороны регулирующих органов и законодателей по всему миру. В то время как Apple выиграла аналогичное дело против Epic в 2021 году, это решение было принято одним судьей. Любопытно, что в данном иске Google присяжные единогласно поддержали Epic, что позволило реальным потребителям высказаться в мире мобильных приложений. За менее чем четыре часа обсуждения они пришли к выводу, что Google виновна в нарушении антиконкурентных правил, причинении ущерба Epic и незаконном внедрении своей системы оплаты для разработчиков.